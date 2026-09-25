Educación, ANPE, AFAPNA y UGT, partidarios de que el alumnado repetidor sí compute a la hora de calcular la ratio máxima

PAMPLONA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra y los sindicatos ANPE, AFAPNA y UGT se han mostrado "favorables" a que el alumnado repetidor sí compute para el cálculo de la ratio máxima de 23 alumnos en los ciclos de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de los centros educativos públicos a partir del próximo curso escolar 2027-2028.

Así lo han explicitado tanto las tres centrales sindicales firmantes del Pacto, como los representantes del Educación en el transcurso de una reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto para avanzar en la Equidad y la Calidad Educativa celebrada este viernes en la sede del Departamento.

Según han explicado desde el Gobierno en una nota, la propuesta de que el alumnado repetidor sí compute para el cálculo de las ratios máximas ha sido llevada a la reunión por ANPE, AFAPNA y UGT como actualización de las medidas ya introducidas previamente en el propio Pacto, dentro del apartado de atención a la diversidad del alumnado, en la línea de la reducción progresiva de las ratios máximas y con el objetivo de "seguir mejorando los estándares de calidad de la educación en los centros públicos".

El Departamento de Educación ha anunciado que estaba "de acuerdo" con la solicitud sindical, pero la medida "no ha llegado a votarse a solicitud de los restantes sindicatos presentes en la Mesa de seguimiento del pacto (Steilas, LAB, CCOO y ELA), que no se han posicionado y han solicitado más tiempo para adoptar una postura al respecto".

Educación ha anunciado que "en breve plazo" volverá a convocar una nueva reunión de la Mesa de Seguimiento del Pacto para abordar la votación.

El Pacto para avanzar en la Equidad y la Calidad Educativa fue firmado por el Departamento de Educación, los sindicatos ANPE, AFAPNA y UGT el 14 de abril de 2025 "como resultado de un prolongado proceso de negociación y consenso previos".

En su apartado III, relativo a los centros educativos, el texto del acuerdo estableció, a la hora de abordar medidas de atención a la diversidad, bajadas de ratios para los centros más vulnerables en Educación Infantil y Primaria, una bajada de ratio general con nueva ratio de 23 alumnos desde Primero de Primaria que entró en vigor a partir del curso 2025/2026, y una bajada de ratio general nueva a 28 alumnos desde Primero de ESO que se ha introducido este curso 2026/2027.

En estos dos últimos casos, el alumnado repetidor no computaba para el cálculo de la nueva ratio a 23 en el curso en el que era efectiva dicha repetición.

La propuesta apoyada por el Departamento de Educación, ANPE, AFAPNA y UGT eliminaría ese extremo, de manera que, a partir del curso 2027/2028, el alumnado repetidor sí computaría a la hora de realizar el cálculo de la ratio máxima en Primaria y Secundaria.

El Pacto estableció el compromiso de "trasladar progresivamente" las medidas de reducción de ratios a los cursos siguientes hasta completar la bajada de ratios en todos los niveles de cada etapa.