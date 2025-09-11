Educación anuncia una convocatoria de oposición para 66 profesores de los conservatorios y escuelas de arte de Navarra

Archivo - Una sentencia del TSJN avala la regulación de Educación de los programas de aprendizaje de lenguas extranjeras - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha presentado este jueves a las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Educación la distribución por especialidades de las 18 plazas de catedráticos de Música y Artes Escénicas, las 27 de profesores de Artes Plásticas y Diseño y, las tres de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, procedentes de Decretos Forales de oferta Pública de Empleo que el departamento tiene previsto convocar junto a las 18 plazas de Profesores de Música y Artes Escénicas ya anunciadas.

La convocatoria de concurso-oposición prevista recogerá estas 66 plazas de los cuerpos docentes que trabajan en los dos conservatorios de Música de Pamplona y en las dos escuelas de arte, la de Corella y la de Pamplona.

Tras la finalización de este concurso oposición se prevé que la tasa de interinidad estructural en estos cuerpos docentes bajará de manera significativa del 8% que indican los estándares europeos, ha informado el Gobierno foral.

Educación incluye en la convocatoria una plaza para cada una de las siguientes especialidades de catedráticos de Música y Artes Escénicas: Canto, Contrabajo, Dirección de Orquesta, Fagot, Flauta Travesera, Música de Cámara, Trombón, Trompa, Trompeta, Viola, Violín, Violoncello, Txistu, Bajo Eléctrico, Composición de Jazz e Instrumentos de Viento de Jazz. Y dos plazas en Repertorio con Piano para Instrumentos.

En relación a profesorado de Artes Plásticas y Diseño, la convocatoria de plazas presentada hoy por Educación es la siguiente: Dibujo Artístico y Color (4), Diseño de Interiores (2), Diseño Gráfico (5), Fotografía (2). Historia del Arte (3), Medios Audiovisuales (3), Medios Informáticos (5) y Organización Industrial y Legislación (3). Finalmente, respecto a Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, la oferta incorpora una plaza de Ebanistería Artística, una plaza de Fotografía y Procesos de Reproducción y una plaza de Técnicas de Grabado y Estampación.