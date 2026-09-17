Educación y Ayuntamiento de Pamplona acuerdan que el patio del Palacio de Ezpeleta se convierta en una plaza abierta

Patio del Palacio de Ezpeleta. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El patio del Palacio de Ezpeleta, en el Casco Antiguo de Pamplona, se constituirá en una nueva plaza abierta a toda la ciudadanía con unos horarios definidos: los días laborables, de lunes a viernes, entre las 17 y las 21 horas, y los fines de semana y festivos de Pamplona, de 9 a 21 horas, posibilitando su uso como espacio público.

El departamento de Educación del Gobierno foral, propietario de este espacio, y el Ayuntamiento de Pamplona, a través del área de Acción Comunitaria, han acordado las condiciones de uso de este recinto de 1.300 metros cuadrados de superficie ajardinada, al que se accederá desde la calle San Francisco.

El acuerdo alcanzado establece que la apertura y el cierre del recinto la realizará el Ayuntamiento de Pamplona, excepto en los momentos de uso del edificio. La limpieza correrá a cargo de los servicios municipales, mientras que el mantenimiento de las zonas verdes existentes en el recinto y del mobiliario seguirá dependiendo del departamento de Educación, ha informado el Gobierno foral.

La autorización del uso del patio como espacio público, solicitada por el Ayuntamiento de Pamplona, se hará efectiva inmediatamente y se mantendrá, inicialmente, hasta el comienzo de las obras previstas en el recinto, sin menoscabo de otras intervenciones que puedan comprometer la seguridad de las y los usuarios, o por otros motivos asociados al uso educativo del centro y que obliguen al cierre del mismo. El comienzo de las obras está previsto para enero cuando el departamento de Educación climatizará las diferentes estancias del palacio. Una vez finalizados los trabajos, el patio volverá a ser utilizado en los horarios y términos consensuados entre Educación y el Ayuntamiento de Pamplona.

El acuerdo prevé que en el interior del patio no se podrá fumar ni consumir bebidas alcohólicas y el Ayuntamiento de Pamplona será el responsable de velar por el adecuado uso de las instalaciones y de subsanar los desperfectos ocasionados por un mal uso de las mismos, que deberán ser atendidos, en su caso, con la cobertura de un seguro de responsabilidad civil municipal que atienda este tipo de contingencias.

El Palacio de Ezpeleta es un edificio propiedad de Educación en el que actualmente desarrollan su actividad docente funcionarios de la Dirección General de Educación y Formación Profesional del Departamento. Asimismo, es la sede del Consejo Escolar de Navarra y de la Escuela Oficial de Idiomas a Distancia de Navarra (EOIDNA), dependiente del departamento de Educación. Hasta la fecha, el departamento ha autorizado el uso del patio del Palacio para determinadas actividades culturales, así como para algunos actos llevados a cabo durante las fiestas de San Fermín. De igual forma, se utiliza como espacio de recreo para el alumnado del cercano colegio San Francisco.