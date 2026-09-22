El Congreso vota este martes la ley de Podemos para poder prejubilarse sin penalización con 40 años cotizados

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso decidirá este martes, 22 de septiembre, si admite a trámite la proposición de ley de Podemos para permitir que las personas con 40 o más años cotizados se puedan prejubilar sin sufrir coeficientes reductores o penalizaciones en la cuantía de la pensión.

Además de pedir eliminar los coeficientes reductores para ese colectivo, Podemos también reclama que la medida tenga carácter retroactivo. De esta manera, la ley propuesta permitiría a las personas ya jubiladas con 40 o más años cotizados solicitar a la Seguridad Social que se recalcule su pensión de acuerdo a las normas contenidas en la ley.

Los 'morados' vienen reivindicando esta medida desde hace tiempo y, de hecho, ya la han elevado al Pleno del Congreso por la vía legislativa. Específicamente, el partido llevó esta propuesta vía enmienda a la ley que diseñaba una pasarela al RETA para los mutualistas, pero la enmienda no consiguió un respaldo mayoritario ante el voto en contra de PSOE y PP.

Tras esa votación que aconteció en junio de este año, la formación de Irene Montero e Ione Belarra expresó su malestar con los 'populares' pero especialmente con los socialistas, los cuales en 2025 se habían posicionado a favor de esta propuesta en una moción que, eso sí, no tenía carácter legislativo.

EL GOBIERNO CIFRA LA REFORMA EN 3.358 MILLONES

Aunque no ha llegado a vetar su tramitación por motivos presupuestarios, el Ejecutivo viene justificando su rechazo a esta propuesta por el coste que supone para el erario público que, según los cálculos de Hacienda, son unos 3.358 millones de euros, de los cuales 1.345 millones derivan de eliminar los coeficientes para los beneficiarios de pensiones de jubilación anticipada voluntaria y los otros 2.013 millones para los prejubilados de forma involuntaria.

"El bipartidismo contra los jubilados, otra vez, como en 2011, como siempre. Armas sí, pensiones no. Esto es insoportable", dijo la secretaria general del partido, Ione Belarra, tras tumbarse aquella enmienda en el Parlamento.

Lejos de dar por zanjado ese asunto, Podemos aprovechará el Pleno para defender esta ley e intentar que se admita a trámite. En caso de que consiga un respaldo suficiente en el hemiciclo, la propuesta sólo se admitiría a trámite y tendría por delante todo el cauce parlamentario habitual, que suele suponer varios meses hasta su aprobación definitiva.