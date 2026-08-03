Educación concede los Premios Extraordinarios de Bachillerato del curso 2025-2026

PAMPLONA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha concedido los Premios Extraordinarios de Bachillerato del curso 2025-2026 a las alumnas Nagore Ripa Narvalaz, del IES Alaitz BHI de Barañáin; Irune Edesa Gil del IES Pablo Sarasate de Lodosa; Maialen Pérez Álvarez del IES Navarro Villoslada de Pamplona; y al alumno Valentin Rumenov Toslev del IES Basoko de Pamplona.

Con estos premios, se reconoce a las cuatro personas que han obtenido las mejores calificaciones en las pruebas realizadas al efecto.

Concretamente, las personas galardonadas han superado tres ejercicios: uno referido a lengua castellana y literatura (o, en su caso, lengua y literatura vasca) e Historia de España. Un segundo sobre cuestiones de carácter cultural, literario o gramatical en lengua extranjera, y un último ejercicio sobre dos materias troncales.

Para optar al Premio Extraordinario de Bachillerato de Navarra es necesario haber obtenido el título de bachiller, con todas las materias de la etapa superadas en la evaluación final ordinaria, y haber obtenido en el conjunto de los dos cursos una nota media igual o superior a 8,75 puntos.

Los Premios Extraordinarios de Bachillerato son distinciones otorgadas por el Servicio de Inspección Educativa del Departamento de Educación.

Cada uno de los alumnos galardonados recibe un reconocimiento oficial y dicho mérito figurará en su expediente académico. Además, podrán optar a los Premios Nacionales de Bachillerato.

Igualmente, las personas beneficiadas disfrutarán de la exención al pago de los precios públicos por servicios académicos en el primer curso de los estudios superiores en la UPNA.

En el caso de que el premio fuera concedido con posterioridad al pago de las tasas, la Universidad podrá optar entre devolver al alumno su importe, o descontárselo en el primer pago que por dicho concepto haya de realizar con posterioridad a la concesión del premio.

El alumnado que no curse primer curso de estudios superiores en centros públicos de Navarra o quien disfrute de exención por la obtención de 'Matrícula de Honor' en Bachillerato recibirá una dotación económica de 400 euros.