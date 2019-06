Educación concede los sellos de calidad europeos eTwinning a ocho centros educativos de Navarra

Publicado 10/06/2019 19:05:47 CET

PAMPLONA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación en funciones, María Solana, ha entregado este lunes los diplomas eTwinning a 12 docentes que han trabajado en 13 proyectos y los sellos de calidad europeos a ocho centros educativos de Navarra.

En el acto también han participado el director general de Educación en funciones, Roberto Pérez Elorza, y la jefa de Servicio de Proyectos Europeos en el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado en el Ministerio de Educación y Formación Profesional, Mirian Cecilia Martínez.

El programa eTwinning es una iniciativa de la Comisión Europea que forma parte de Erasmus+ y que tiene como fin promover y facilitar el contacto, el intercambio de ideas y el trabajo en colaboración entre profesorado y alumnado de países que participan en eTwinning, a través de las TIC.

En Navarra, desde que la iniciativa se puso en marcha en 2005, son ya 827 los proyectos que se han desarrollado y 52 de ellos siguen actualmente en activo. Además, la Comunidad foral cuenta con 1.275 docentes registrados en la plataforma, ha destacado el Gobierno navarro en un comunicado.

La consejera de Educación en funciones, María Solana, ha dado la enhorabuena a los participantes por el trabajo y compromiso mostrado en una iniciativa que, "os da la posibilidad de trabajar de manera conjunta con alumnado y profesorado de otros países, con la opción de intercambiar experiencias y adquirir otro tipo de conocimiento", ha indicado.

Una iniciativa, ha agregado, que "os permite interactuar con jóvenes de vuestra edad de otros países y desarrollar habilidades comunicativas a través del trabajo en equipo". Además, ha agradecido la labor de los embajadores de eTwinning y ha destacado que Navarra cuenta actualmente con 11 que contribuyen a esta red.

Por su parte, el director general de Educación en funciones, Roberto Pérez Elorza, ha destacado el nivel de "madurez" que ha alcanzado el programa eTwinning en Navarra. "Nuestros centros han abierto sus puertas a la internacionalización de una forma progresiva, natural e innovadora" ha indicado, para destacar que "en ese trabajo, es fundamental el esfuerzo del profesorado que contagia el entusiasmo a su alumnado".

PROYECTOS PREMIADOS

Entre los docentes que han sido reconocidos con el sello de calidad Europeo se encuentran: Marisol Montañés del CPEIP Huertas Mayores de Tudela con el proyecto 'Rudolph is in town'; Daniel Serrano, Marisa Garde, Luisa Pérez y Marisol Montañes del CPEIP Huertas Mayores de Tudela por el proyecto 'eTwinning Space Explorers'; Adrina Rípodas del IES Navarro Villoslada de Pamplona por los proyectos 'My History is my Pride' y 'A journey around the Mediterranean'; Izaskun Jorajuria del IESO Pedro de Atarrabia de Villava por los proyectos 'Science is fun' y 'Challenge in Science'; Isabel Canal del Colegio Jesuitinas de Pamplona por los proyectos 'The best of both words' y 'Euro Teen Generation'; Juan Peñas y Oscar Valiente de los colegios CPEIP San Babil de Ablitas y CEPIP Santo Justo y Pastor de Fustiñana por su proyecto 'Detectwinning'; Aurea Garde del IESO de Castejón por el proyecto 'Incluso, Eti, Even'; Mathilde Hugrel del Colegio Seminario Padres Reparadores de Puente la Reina por el proyecto 'Twinsketches: notre monde en scène/s'; y Miren Askasibar del CPEIP Irain de Lesaka por el proyecto 'Postcards from Europe!'.

Además han recibido el sello Centro eTwinning los centros: CIP de Tafalla, Colegio Jesuitinas de Pamplona, CPEIP Huertas Mayores de Tudela; CPEIP San Babil de Ablitas; IES Navarro Villoslada de Pamplona; e IES Plaza de la Cruz de Pamplona.