Trabajos de mejora de la accesibilidad realizados en Donapea. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha finalizado en las últimas semanas varias actuaciones para la mejora de la accesibilidad y seguridad en varios centros educativos con una inversión total de 2.581.000 euros.

Entre estos proyectos, destaca el llevado a cabo en el Centro Integrado Polivalente de Formación Profesional Donapea en el que el departamento ha hecho una importante inversión para la eliminación de barreras arquitectónicas en el acceso a las aulas de diferentes talleres y ha acometido la reforma de vestuarios y baño.

La obra, ejecutada por la empresa Hermanos Lacunza, S.L., por un importe de 531.230,80 euros y un plazo de ejecución de 6 meses, ha finalizado recientemente y ha consistido en la ejecución de una pasarela exterior y la instalación de un nuevo ascensor al centro que resuelve la accesibilidad motórica de diferentes aulas. El proyecto y la dirección de obra lo han ejecutado AOU Arquitectura y ordenación Urbana, S.L.

Asimismo, se está completando las obra de adecuación en el salón de actos del IES Plaza de la Cruz por un importe de 278.067,03 euros que ha supuesto "una notable mejora en la accesibilidad a este concurrido espacio del centro". Se ha instalado un elevador en el acceso al patio de butacas y se ha ejecutado una rampa de acceso al escenario, además de la sustitución integral del pavimento y de otros trabajos de ornamentación. Las obras se han ejecutado por Naobymant, S.L.U. y el proyecto y dirección de la obra han sido desarrollados por Maxi Gómez Sánchez.

Por otra parte, el departamento de Educación también ha finalizado las obras de adecuación de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Pamplona. La actuación ha consistido en la conexión de los dos volúmenes que conforman el edificio para mejorar la funcionalidad y la evacuación del inmueble en caso de emergencia, así como la adecuación interior de diversas estancias. La obra ha sido ejecutada por Constraula, S.A.U. por un importe de 377.782,32 euros y el proyecto y dirección de la obra han sido desarrollados por Maxi Gómez Sánchez.

Respecto a mejoras en accesibilidad, el departamento ha llevado a cabo obras en aseos en los institutos Askatasuna (136.038,99 euros), Ibaialde (94.909,15 euros), Lekaroz (309.553,30 euros) y Barañáin (56.504,01 euros).

Además, se han completado otras obras de cubiertas en el CI Mariana Sanz (149.463,83 euros) y la Escuela Infantil Nuestra Señora de Roncesvalles (209.330 euros) y se han sustituido 4 calderas en otros tantos centros educativos: Escuela Infantil María Camino Oscoz (108.118,75 euros), IES Ega de San Adrián (73.776,51 euros), José María Iribarren (155.286,59 euros) e IES Amazábal de Leitza (106.561,45 euros).