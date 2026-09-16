Educación despliega una oferta de 547 acciones de FP continua con 89.592 horas formativas

Archivo - Una estudiante de FP. - MIKEL LARREA - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación ha presentado una oferta de 547 acciones de formación profesional continua que se desarrollan desde esta semana hasta septiembre de 2027. Se trata de un total de 89.592,5 horas formativas que se imparten en la red de centros públicos de Formación Profesional de toda Navarra, centros de FP concertados, entidades sin ánimo de libro y entidades privadas de formación.

Es la primera vez que Educación hace pública toda la oferta de manera conjunta, "lo que va a facilitar que las personas elijan realmente la formación que más se ajusta a sus necesidades y gustos, y repercutirá en la mejora de la calidad de la formación, tanto para el alumnado como para el profesorado que lo imparte", destacan desde el Ejecutivo foral.

La oferta se irá actualizando y completando a lo largo del último trimestre del año.

La formación profesional continua certificable permite a personas en edad laboral, independientemente de su condición de ocupadas o desempleadas, adquirir nuevas competencias profesionales asociadas a los estándares del catálogo nacional de cualificaciones, en conexión con la formación reglada. En el ámbito de esta oferta se establece una preferencia general en el acceso para las personas desempleadas, de modo que se incrementen sus posibilidades de inserción laboral.

La oferta navarra de FP continua incluye formación en las familias profesionales de actividades físico deportivas, administración y gestión, agraria, artes gráficas, comercio y marketing, edificación y obra civil, electricidad y electrónica, energía y agua, fabricación mecánica, hostelería y turismo, imagen personal, imagen y sonido, industrias extractivas, informática y comunicaciones, instalación y mantenimiento, madera, mueble y corcho, prevención y riesgos laborales, artes y artesanías, sanidad, seguridad y medio ambiente, servicios sociales y a la comunidad, textil, confección y piel, y transportes y mantenimiento de vehículos.