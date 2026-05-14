Educación habilita que los docentes puedan solicitar su disponibilidad en las listas de contratación de forma telemática

Infografía de la nueva funcionalidad telemática ATP. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha implementado una nueva funcionalidad en la plataforma de Adjudicación Telemática de Plazas (ATP). Desde el lunes 18 de mayo, las personas aspirantes que se encuentren en situación de no disponibilidad podrán solicitar su vuelta a las listas de contratación de forma totalmente telemática.

Esta actualización, que se enmarca en el cumplimiento de la Orden Foral 37/2020, elimina trámites intermedios y permite que el cambio de estado de las personas aspirantes "sea más ágil, garantizando que puedan reincorporarse a los procesos de adjudicación de manera casi inmediata", destacan desde el Ejecutivo foral.

Según detallan, si la persona interesada tramita su disponibilidad antes de las 12.00 horas del día de inicio de una convocatoria de ATP, el cambio será efectivo para esa misma convocatoria. Esto le permitirá participar en la adjudicación de ese mismo día. Si la persona interesada tramita su disponibilidad después de las 12.00, el cambio será efectivo para la convocatoria que se publique a partir del siguiente día de la solicitud.

Durante los periodos en los que no se realicen convocatorias de ATP, las solicitudes se aprobarán "conforme a los criterios habituales establecidos en la normativa vigente".

Para garantizar la validez legal del proceso, cada solicitud generará automáticamente un apunte en el Registro General Electrónico del Gobierno de Navarra. El sistema proporcionará a la persona usuaria un justificante de la solicitud realizada, "asegurando la transparencia y trazabilidad del cambio de estado".

Una vez que la solicitud sea aprobada, el personal docente recibirá una notificación informativa a través de SMS y correo electrónico. Además, podrá consultar en todo momento el estado de su situación desde el apartado personal 'Mi ATP'.

El Departamento recuerda que, siguiendo el artículo 16.1 de la Orden Foral 37/2020, se mantienen las siguientes condiciones para el uso de esta funcionalidad. Así, sólo se podrá solicitar la vuelta al estado de disponibilidad una vez por curso escolar. Se podrá tramitar la solicitud, si cumple con los requisitos, desde el día natural siguiente a la fecha de inicio del contrato que originó la situación de no disponibilidad. La propia plataforma informará mediante un mensaje si se intenta realizar el trámite antes de tiempo.

El Departamento de Educación ha destacado su "compromiso con la modernización de los procesos administrativos, facilitando a los aspirantes la gestión de su situación en las listas de contratación de personal docente de una manera más autónoma, rápida y segura".