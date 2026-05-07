Educación incorpora un nuevo paquete de 100 horas para reforzar la gestión de las estancias formativas de FP

PAMPLONA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha incorporado una nueva medida de refuerzo para la gestión de la nueva FP Dual consistente en la habilitación de un paquete de 100 horas a partir del próximo curso 2026-2027 que se pondrá a disposición de los responsables de actividades profesionales externas de la red pública de centros integrados de formación profesional.

Una medida, ha informado el Gobierno foral, que se suma a las 300 horas que a partir del próximo curso se habilitarán para los tutores de la FP Dual, "lo que permitirá que cada grupo, tanto de primeros cursos como de los segundos, tengan una hora lectiva de reducción horaria para reforzar la atención a las estancias formativas del alumnado en las empresas".

El Ejecutivo ha indicado que el despliegue de la nueva FP Dual se ha desarrollado con "total normalidad" en el curso 2025-2026 que ahora está finalizando. A mediados del mes de abril, según datos oficiales aportados por la propia red de centros públicos de FP de Navarra y difundidos por el Departamento de Educación, eran ya más de un 95% los alumnos de los segundos cursos de FP los que habían realizado ya su estancia formativa en empresas, la estaban realizando en esos momentos o tenía fecha de ingreso en la empresa con alta en la Seguridad Social. "Un altísimo porcentaje que era ya del 92% en los segundos cursos de grados superiores y del 90% en la FP Básica. Un total de 6.034 estudiantes", ha detallado.

A su juicio, se trata de porcentajes de estancias formativas "muy superiores" a las registradas hasta ahora en el sistema formativo de la FP navarra, que en el curso 24-25 fueron, por ejemplo, del 81% en los segundos cursos de Grado Medio, del 65% en el caso de segundos cursos de grados básicos en ese mismo año y del 64% en los grados superiores.

Se trata, ha dicho el Gobierno, de datos oficiales relativos al despliegue de la nueva FP Dual, que "han seguido aumentando en estas semanas previas a la finalización del curso y se han recopilado descontando al alumnado repetidor que cursa aún la extinta Formación en Centros de Trabajo (FCT), normalmente en el primer cuatrimestre".