Educación introduce el doble factor de autenticación para elevar la seguridad en uso de los dispositivos digitales

PAMPLONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tal y como se estableció en las instrucciones de inicio de curso, y con el objetivo de elevar la seguridad en el acceso a los dispositivos y plataformas educativas, el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra trabaja en la incorporación del doble factor de autenticación vinculado a la identidad EDUCA.

Para facilitar el acceso en el aula, los paneles interactivos dispondrán de lectores NFC, mientras que en los ordenadores portátiles el acceso podrá reforzarse mediante una llave conectada por USB. Además, el sistema admite otras modalidades de doble factor, como aplicaciones autenticadoras, códigos impresos o códigos a través de correo electrónico, según ha explicado el Gobierno foral en una nota.

La implantación será progresiva y adaptada a distintos perfiles de usuario, de manera que no todos dispondrán de llave en esta primera fase. Estas llaves se conciben también como un recurso de futuro para reforzar el acceso a información sensible en EDUCA, de forma que determinados colectivos como equipos directivos u orientadores, cuenten con una capa adicional de seguridad para proteger datos de especial relevancia.

La renovación de recursos y el refuerzo de la seguridad digital por este concepto ha supuesto para el Departamento una inversión de 1.962.163,97 euros.

Educación ha activado este verano un paquete de actuaciones para renovar recursos y reforzar la seguridad del sistema, financiadas tanto con fondos propios como con fondos MRR vinculados al despliegue del Aula Digital Interactiva, con un montante global de 4.918.285 euros de inversión.

Las principales contrataciones se encuentran en fase de evaluación, en coordinación con la primera modificación del contrato MRR de Aulas Digitales Interactivas ya formalizada.

Una de las principales actuaciones consiste en la introducción de los lectores y llaves NFC para el acceso a los ordenadores portátiles y otros dispositivos digitales. Se han adquirido 5.000 lectores y 5.000 llaves NFC que serán distribuidos a los centros de la red pública con el inicio de curso, y cuya instalación en los paneles interactivos se realizará en las próximas semanas. Para facilitar su adopción, se generarán píldoras formativas dirigidas al profesorado y personal de los centros, que explicarán el funcionamiento del sistema y las ventajas del doble factor de autenticación.

Asimismo, entre las licitaciones que actualmente impulsa el Departamento de Educación destaca la destinada a robótica educativa para el programa Código Escuela 4.0, con un presupuesto de 1,14 millones de euros, que permitirá crear un fondo de préstamo de kits diferenciados por etapas educativas con destino a centros sostenidos con fondos públicos.

Por último, y con un presupuesto de 1,6 millones destinado a centros de la red pública, también se encuentra en tramitación el suministro de monitores para estandarizar los puestos de las aulas digitales interactivas, así como la adquisición de cables con hub activo integrado, imprescindibles para mejorar la conectividad y la usabilidad en las aulas de los paneles interactivos y los elementos conectados a estos.

A ello se suma la reposición de equipos dentro del modelo 1:1, el programa que garantiza la disponibilidad de un ordenador por alumno desde los últimos cursos de primaria a segundo curso de bachillerato, puesta en marcha por Educación a raíz de la epidemia de Covid 19 y que permitió erradicar la brecha digital del alumnado en el sistema educativo. Esta actuación está orientada a actualizar dispositivos entregados al alumnado en cursos anteriores que han quedado obsoletos, mejorando de paso la seguridad de los accesos y dando continuidad al Plan de Digitalización educativa ikasNOVA. Esta renovación de dispositivos está presupuestada en 1.250.000 euros.

Además de lo anterior, el Departamento de Educación sigue dando los pasos necesarios hacia la creación del Centro de Recursos para la Digitalización Educativa (CRikasNOVA), una nueva estructura de apoyo a los centros articulada en cuatro áreas (competencia digital, pensamiento computacional, recursos digitales y aulas ikasNOVA).