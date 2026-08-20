Educación invierte 2,1 millones en mejoras funcionales y de accesibilidad en diversos centros

Vista de los nuevos espacios que se adecúan en la Escuela de Arte y Superior de Diseño en Pamplona. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Educación del Gobierno de Navarra desarrolla este verano diversas obras en centros propios por un montante total de 2.186.368 euros que tienen la mejora de la funcionalidad y la accesibilidad de los edificios como eje vertebrador.

Es el caso de la Escuela Superior de Arte y Diseño de Pamplona, en el que las obras van a permitir la deambulación por las plantas de forma completa, ya que hasta la fecha estaban sectorizadas de modo que no se podían recorrer todos los espacios sin tener que cambiar de planta. Además, se han incorporado espacios que hasta el pasado curso escolar estaban dedicados al Civivox en la tercera planta y que a partir de ahora se convierten en dotaciones propias de este centro educativo, que en el curso 2026-2027 implanta en su oferta un nuevo ciclo de formación profesional especial. Educación, por último, ha llevado a cabo trabajos de prevención y seguridad contra incendios. Está previsto que las obras finalicen en el mes de septiembre y tienen un coste de ejecución de 377.782 euros.

NUEVO ASCENSOR EN CIP DONAPEA

En el centro de formación profesional CIP Donapea el departamento de Educación está acometiendo obras que facilitarán el acceso a diferentes aulas ubicadas en entreplantas de los talleres de automoción. Para ello, se está ejecutando un ascensor que permitirá salvar el espacio entre las plantas de manera más accesible y se está construyendo una nueva pasarela que conectará todas las aulas, eliminando así barreras en los espacios de ese módulo. Esta actuación, que asciende a 439.033 euros, completa otras actuaciones previas llevadas a cabo por el departamento en ese edificio, especialmente complejo por las características del terreno en el que se ubica.

De igual forma, se están desarrollando trabajos en el Salón de Actos del IES Plaza de la Cruz, en el que se habilita un acceso universal en rampa al estrado junto a otros trabajos de adecuación del destacado espacio de este instituto histórico de la capital navarra.

También se desarrollan actualmente actuaciones en numerosas cabinas de aseos en los institutos Askatasuna e Ibaialde de Burlada, IEs Lekarotz e IES Barañain, para hacerlos accesibles, todo ello con una inversión de 617.913 euros. Todas las adaptaciones se finalizarán entre agosto y septiembre de este año.

Educación desarrolla, asimismo, otras obras aprovechando las vacaciones de verano tales como la ampliación del IES Marques de Villena en Marcilla, IES Alhama de Corella, la reforma de la Escuela de Educadoras en Pamplona o la rehabilitación integral de ETI San Juan en Tudela en las que se está mejorando notablemente la accesibilidad mediante la construcción de ascensores, rampas interiores o la adaptación de espacios para garantizar mejor la accesibilidad universal a los mismos. Todas estas adaptaciones favorecerán la inclusión de personas con diferentes discapacidades.

A destacar la creación de un aseo adaptado para personas con ostomía en el nuevo edificio de ETI San Juan, en Tudela, cuya rehabilitación integral ultima el departamento estos meses, aseo especial que se une al puesto en marcha en 2024 por Educación en la Escuela de Idiomas de Pamplona, que fue el primer aseo público de Navarra para personas ostomizadas, ha informado el Gobierno foral.

Educación suma otras actuaciones menores en centros como IES Benjamín de Tudela, IES Toki Ona de Bera, CIP Burlada, IES Ribera del Arga de Peralta, IES Mendilorri, IES Zizur, CI Agroforestal, IES Julio Caro Baroja, Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona, IES Sancho el Mayor y CIP de Tafalla, IES Alsasua, CI Huarte, CI Estella, Colegio Torre Monreal de Tudela e IES Ega de San Adrián, por un total de 921.175 euros.

Y en el bloque de sustitución de calderas hay que mencionar la escuela infantil Camino Oscoz de Pamplona, IES Ega de San Adrián, José María Iribarren de Pamplona e IES Amazabal de Leitza, con un presupuesto global de 443.741 euros y los trabajos de reforma de cubiertas en CI Mariana Sanz de Pamplona (149.463 euros) y la escuela infantil Nuestra Señora de Roncesvalles de Echavacoiz (209.330 euros).