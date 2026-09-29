Educación remite al Portal de Transparencia la estructura normativa que regulará la especialidad de gaita navarra

Conservatorio Superior de Música. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Educación ha remitido al Portal de Transparencia del Gobierno de Navarra los borradores de las tres órdenes forales que van a regulan el proceso de implantación de las especialidades de dulzaina-gaita navarra e instrumentos de púa en las enseñanzas profesionales de música en el ámbito de la Comunidad foral. En concreto, se aprueban los aspectos básicos de sus respectivos currículos, se adaptan los repertorios de las pruebas de acceso a las enseñanzas, y se fija su estructura y horario.

El Portal de Transparencia permite conocer ya el borrador de Orden Foral por el que se modifica el Decreto Foral 21/2007, de 19 de marzo que establece el currículo de las enseñanzas profesionales de música reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra. Asimismo, se puede conocer ya el proyecto de Orden Foral 78/2007, de 29 de junio, del consejero de Educación, por la que se regula el acceso a las enseñanzas profesionales de música establecidas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra y, finalmente, la Orden Foral 79/2007, de 29 de junio, del consejero de Educación, por la que se establece la estructura y horario de las enseñanzas profesionales de música establecidas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el ámbito territorial de la Comunidad foral de Navarra.

La citada propuesta normativa se enmarca en el proceso de implantación de las especialidades de dulzaina-gaita navarra e instrumentos de púa en las enseñanzas profesionales de música en el ámbito de Navarra.

La dulzaina o gaita navarra es uno de los instrumentos populares más arraigados en la identidad musical de la Comunidad foral. Según ha indicado el Gobierno foral, su función en el folklore regional es esencial, asociándose a menudo a las danzas tradicionales o a las comparsas de gigantes y cabezudos que recorren las calles de las localidades en ámbitos festivos o culturales. La implantación de su estudio en el ámbito reglado posibilitará una formación académica de calidad dirigida a la obtención del título profesional de música, título homologado por el Estado y expedido por las Administraciones educativas en las condiciones previstas en la legislación vigente y en las normas básicas y específicas dictadas al efecto.

Tras la aprobación del presente proyecto normativo podrán ofertarse las Enseñanzas profesionales de Música en la especialidad de dulzaina-gaita navarra en el ámbito de la Comunidad foral. Se afianza de esta forma el marco normativo necesario para aprobar la oferta de plazas del próximo curso 27-28 en el Conservatorio Profesional de Música Pablo Sarasate, ha expuesto el Ejecutivo.

El departamento de Educación agradece la colaboración del colectivo Gaiteros de Estella-Lizarra por su contribución a la recopilación y elaboración del repertorio de obras para el acceso a las enseñanzas profesionales de música de dulzaina-gaita navarra, lo que permitirá la impartición de estos estudios, ha concluido.