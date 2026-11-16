EH Bildu apuesta por "seguir dignificando las pensiones" y propone equiparar las más bajas al SMI

Imagen de la cabeza de lista de EH Bildu al Congreso por Navarra, Eneka Maiz - EH BILDU

PAMPLONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu ha apostado por "seguir dignificando las pensiones", con una serie de medidas como equiparar las pensiones mínimas al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), además de una subida adicional de como mínimo el 15% para las pensiones más bajas de las que dependen miles de mujeres.

Así lo ha indicado este lunes la cabeza de lista de EH Bildu al Congreso por Navarra, Eneka Maiz, en un acto de campaña celebrado en el Rincón de la Aduana sobre "medidas a poner en marcha para garantizar unas condiciones de vida dignas a los pensionistas".

"De nuevo nos encontramos con el riesgo de que se recorten y privaticen nuestras pensiones. Los sectores de la derecha buscan retrasar la jubilación, reducir los importes y forzarnos hacia un modelo privado donde únicamente quienes dispongan de recursos económicos puedan asegurarse una prestación", ha señalado.

Según Maiz, "frente a la amenaza, hoy queremos reivindicar que las pensiones representan un logro social esencial para garantizar el bienestar de las personas jubiladas, fruto de la lucha de personas como las que hoy me acompañan".

"Y nos comprometemos una vez mas a empujar por hacer posible sus demandas. Gracias a la presión de los y las pensionistas, acabamos de conseguir avanzar en la dignificacion de las pensiones aquí en Nafarroa. Pero sabemos que hace falta más", ha subrayado.

Por ello, "plantearemos equiparar las pensiones mínimas al Salario Mínimo Interprofesional, además de una subida adicional de como mínimo el 15% para las pensiones más bajas de las que dependen miles de mujeres". "Asimismo, lucharemos por disponer de plena capacidad de decisión y herramientas propias, para responder mas y mejor", ha añadido.

A su juicio, "este 29N es fundamental reunir aún más respaldo para conquistar de una vez por todas unas pensiones y una existencia digna para todas las personas".