EH Bildu celebra este domingo en Pamplona el Aberri Eguna reivindicando "una república vasca de iguales"

PAMPLONA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu celebrará este domingo en Pamplona el Aberri Eguna reivindicando "una república vasca de iguales" y que "Euskal Herria es una nación con profundas raíces pacifistas y que apuesta abiertamente por el diálogo y las vías diplomáticas para la resolución de cualquier conflicto de carácter político".

El Aberri Eguna, con el lema 'Askatasunaren nazioa gara' (Somos la nación de la libertad), comenzará con una manifestación que partirá a las 12 horas desde los cines Golem hasta el parque de Antoniutti, donde se desarrollar un acto político en el que intervendrán el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron.

La coalición abertzale ha organizado a partir de las 13.15 horas desde el Bosquecillo animación callejera con trikitilaris, gaiteros y gigantes, una txaranga y danzas del mundo. A su vez, otra txaranga partirá hacia la calle Jarauta, donde estará la zona para público joven. A partir de las 16 horas, en la plaza del Castillo tendrán lugar los conciertos de Izaki Gardenak, Belako y Trikidantz. Para público infantil, habrá un espacio en la plaza de los Burgos con juegos y un espectáculo teatral.

En el acto en Pamplona, Otegi reivindicará que "somos la nación de la libertad" en un contexto "histórico" a nivel internacional en el que "los acontecimientos se sobreponen unos a otros". "La arquitectura institucional que surgió desde la Segunda Guerra Mundial, Naciones Unidas, etc., es una arquitectura institucional que está saltando por los aires. Ya no existen arquitecturas institucionales donde se pueden resolver los problemas en términos pacíficos y en términos diplomáticos", lo que ha llevado a un "orden internacional" en el que "prima el militarismo, prima la fuerza y prima la ley de la jungla", según advirtió el líder de EH Bildu en la presentación del Aberri Eguna.

Igualmente, recordó que este año se conmemoran los 50 años desde "que murió Franco y no el franquismo, 50 años de los fusilamientos de Txiki y Otaegi, y casi 50 años desde que este país pacífica y democráticamente, los cuatro territorios del sur del país, dijeron que no a la OTAN, que no querían que el pueblo vasco participara en esa estructura militar".

Así, frente a "la militarización de las relaciones internacionales", defendió que "Euskal Herria se está dedicando a construir un camino alternativo" hacia "una república vasca de iguales", de "carácter feminista", "antimilitarista y anti autoritario".