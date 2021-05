EH Bildu critica que la Ley de Memoria Democrática "no supone una ruptura con el modelo español de impunidad"

PAMPLONA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu ha criticado que la Ley de Memoria Democrática, cuyo anteproyecto se aprobó en Consejo de Ministros el pasado 15 de septiembre y que aún está pendiente de tramitación en el Congreso, "no supone una ruptura con el denominado modelo español de impunidad".

La coalición ha realizado en Sartaguda unas 'Jornadas de Memoria Histórica y Represión Franquista' con el objetivo de realizar "un decálogo que sirva como herramienta de trabajo en el Congreso y que aborde de manera integral tres reivindicaciones centrales del movimiento memorialista: la búsqueda de la verdad, el logro de la justicia y la obtención de una reparación para con todas las víctimas de la represión franquista", ha explicado en un comunicado.

En las mismas han participado mas de 35 personas implicadas en los movimientos memorialistas. En el acto de apertura han intervenido Sabino Cuadra, abogado y diputado por Amaiur de 2011 a 2015, y Bel Pozueta, actual diputada por EH Bildu en el Congreso. También ha contado con la presencia de Bakartxo Ruiz, portavoz de EH Bildu en Navarra.

Bel Pozueta ve en esta ley "una oportunidad de situar en el centro del debate la impunidad de los crímenes del franquismo y la necesidad de una verdadera reparación para sus víctimas", si bien ha criticado que se están encontrando "numerosos obstáculos a la hora de abordar el debate desde todos los ámbitos en los que los derechos humanos fueron vulnerados". Para ello, ha considerado que es "imprescindible que el Estado español adopte una postura proactiva".

Sabino Cuadra, por su parte, ha reconocido que "se dan importantes pasos en la asunción por parte del Estado de una responsabilidad en esta materia y, en ese sentido, se habla de completar un censo de todas las víctimas del Franquismo; así como un censo de lugares de memoria, incluso un mapa donde se van a marcar todos los lugares donde se completaron trabajos esclavos".

Sin embargo, ha opinado que "existen grandes márgenes de mejora en materia de verdad, justicia y de reparación para superar el umbral de memoria democrática" y que, en ese sentido, "la ley no supone una ruptura con el denominado modelo español de impunidad". "Es decir, se contempla un censo de personas asesinadas pero no de las personas responsables de estos asesinatos; se habla de completar un mapa de trabajos esclavos, pero no se realiza una investigación de aquellas empresas que obtuvieron grandes beneficios de las condiciones laborales de esclavitud", al igual que "tampoco se profundiza en la expropiación-robo realizada por el Franquismo o en las inmatriculaciones eclesiásticas", ha apuntado.

Por otro lado, ha criticado que "una vez más, no hay forma de abordar el tema de la justicia". "Se han presentado hasta el momento más de 100 querellas, por parte de ayuntamientos, por crímenes contra la humanidad del franquismo, y nunca se ha logrado pasar la puerta de la justicia. Ninguna de ellas se ha admitido nunca a trámite", ha recordado Cuadra.

En ese sentido EH Bildu ha abogado por "modificar el código penal e introducir el principio de legalidad internacional referente a los derechos humanos, así como reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal". Asimismo, ha considerado "urgente" reformar la Ley de Secretos Oficiales "para dar paso a una nueva ley asentada en principios claros de transparencia y de reconocimiento del derecho de información ciudadana".

EH Bildu ha defendido "la necesidad de sacar a la luz todas las verdades anteriores, ocultas y silenciadas por el franquismo a través de la creación de Comisiones de la Verdad" y sobre "vulneraciones que se extendieron más allá de la barrera ficticia diciembre del 78, cuando entró en vigor la Constitución, como es el caso de las torturas o de los bebes robados".

Por último, ambos ponentes han remarcado que "todo avance" que se ha dado en materia de memoria histórica ha sido "gracias al gran trabajo, a la implicación y al tesón de los movimientos memorialistas en su conjunto" y, por tanto, han considerado "imprescindible" que los mismos estén "presentes y sean protagonistas en el debate".