EH Bildu destaca que "la desobediencia civil no es delito" tras la sentencia del caso Aroztegia

Archivo - La portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Laura Aznal. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

Reclama que el PSIS de Aroztegia "se suspenda de inmediato y se respete de una vez la voluntad del pueblo"

PAMPLONA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu ha destacado que la sentencia del conocido como caso Aroztegia, en el que siete personas han sido absueltas del delito de grupo criminal por actos de protesta cometidos en abril de 2021 contra las obras del proyecto Aroztegia en Baztan, evidencia que "la desobediencia civil no es delito".

Tras conocer la sentencia del Juzgado de lo Penal número 3 de Pamplona, que sí condena a los siete acusados a multas de entre 5.850 y 9.450 euros por un delito continuado de coacciones, la coalición ha puesto en valor "el gran papel que ha jugado la movilización social en este caso".

En una nota de prensa, ha asegurado que el fallo "ha dejado en evidencia" que "la desobediencia civil no es delito". "Es más, después de todo este tiempo, se ha demostrado que la movilización ciudadana es muy necesaria, es fundamental a la hora de hacer frente a decisiones contrarias a la soberanía y al derecho a decidir de nuestro pueblo", ha afirmado.

EH Bildu ha destacado que "el valor del auzolan, y la resistencia y lucha de un pueblo han resultado impresdincibles para evitar la criminalización de las protestas ciudadanas y de la propia ciudadanía".

No obstante, en la coalición abertzale consideran que "la única sentencia justa habría sido la absolución" y opinan que las multas impuestas, "un total de 62.000 euros, no son justas". Igualmente, han recordado que "el proceso no ha terminado ya que la sentencia no es firme y cabe presentar recursos".

EH Bildu ha reivindicado que el PSIS de Aroztegia "se suspenda de inmediato y se respete de una vez la voluntad del pueblo" y ha trasladado su "apoyo y solidaridad a las personas que han visto sus vidas condicionadas en todo este proceso" y su compromiso con las reivindicaciones del Comité de Solidaridad de Aroztegia.