La cabeza de lista de EH Bildu al Congreso por Navarra, Eneka Maiz, en un acto electoral en Pamplona. - EH BILDU

PAMPLONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de EH Bildu al Congreso por Navarra, Eneka Maiz, ha asegurado que la formación abertzale defenderá el euskera en Madrid y ha advertido de que "el bloque reaccionario pretende silenciar nuestra lengua, nuestra cultura, nuestra realidad y nuestra identidad".

En un acto electoral en el Rincón de la Aduana en Pamplona, Eneka Maiz ha afirmado que, "una vez más, corremos el riesgo de que nuestros derechos lingüísticos se vean mutilados" y ha apuntado que "el bloque reaccionario no oculta su agenda, hablan de derribar pinganillos, están proponiendo prohibir el uso del euskera en Madrid". "No somos ingenuas y sabemos lo que se esconde detrás de esa propuesta, la idea de su eliminación", ha asegurado.

La candidata ha señalado que, "ante la amenaza, haremos todo lo que sea posible para que se escuche nuestra voz y nuestra lengua en Madrid, sin ningún complejo, pero no vamos solo a reivindicar nuestra propia existencia, vamos a defender la lengua". "Por ello exigimos que se le otorgue al euskera un lugar que la inmensa mayoría de la ciudadanía navarra solicita. Defenderemos el reconocimiento y la oficialidad que merece nuestra lengua, este patrimonio que es de todos y de todas, el reconocimiento y la oficialidad del euskera en toda Navarra", ha asegurado.

Maiz ha destacado que en la Comunidad foral se ha "conseguido con la lucha de mucha gente avanzar en la gratuidad del aprendizaje del euskera o de la implementación de los modelos D, cada vez más", pero "sabemos que necesitamos más y sabemos que hay que dar pasos mayores para que todos los derechos lingüísticos sean respetados y garantizados". "Por eso necesitamos más fuerza todavía. El euskera tiene un futuro esperanzador y ese futuro lo conseguiremos desde Nafarroa. El 29 de noviembre, EH Bildu es la garantía de que eso así sea", ha sostenido.