EH Bildu insta al Gobierno de Navarra a crear un Grupo Forestal de Bomberos

PAMPLONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario de EH Bildu de Navarra Adolfo Araiz ha mostrado su "preocupación" ante "la falta de implantanción del Grupo Forestal de Bomberos por parte del Gobierno foral" y ha emplazado al departamento de Interior del Ejecutivo navarro a "hacerla efectiva a la mayor brevedad".

En un comunicado, Araiz ha indicado que "en 2022 el Ejecutivo firmó un acuerdo con los sindicatos LAB y UGT en el que se señalaba que el Gobierno de Navarra en su firme compromiso de promover actuaciones orientadas a la reducción de riesgos y prevención de emergencias, se compromete durante el mes de enero de 2023 a constituir un Grupo de Trabajo multidisciplinar que analice la necesidad de un Grupo Técnico Forestal".

El Grupo de Trabajo constituido tras la firma del acuerdo con la mayoría sindical, ha añadido, finalizó sus trabajos en mayo de 2024 con la elaboración del Documento Regulador del Grupo Forestal de Bomberos de Navarra. "Sin embargo, desafortunadamente, el grupo forestal especializado todavía hoy no es una realidad", ha expuesto Araiz.

El parlamentario de EH Bildu considera que "las intervenciones tanto en prevención como en extinción forestal son cada vez más específicas y complejas, siendo necesaria una especialización por parte del Servicio de Bomberos para dar cobertura de manera eficaz a las nuevas necesidades que se plantean", y ha defendido que "es el momento de dar un paso más allá en la profesionalización y especialización de las brigadas helitransportadas, convirtiéndolas en una unidad formada por cabos y bomberos que satisfaga las necesidades que la sociedad demanda".

"Este mismo verano hemos vuelto a vivir incendios de gran envergadura en distintas zonas de nuestro territorio que han puesto de manifiesto la creciente y acuciante necesidad de contar con un grupo especializado", ha manifestado Araiz.

Así, ha indicado que el Grupo Forestal (GRF) sería el encargado de aportar "esa especialización necesaria dentro del ámbito de la prevención y la extinción forestal, tal y como lo hacen el Grupo de Rescate Técnico (GRT) y el Grupo de Rescate Acuático (GRA) dentro de sus áreas de trabajo". "La creación de este nuevo grupo dentro del SBN, unido a los ya existentes, posibilitaría al personal operativo del servicio desarrollarse profesionalmente en áreas específicas y, por tanto, ampliaría el abanico de lo que se conoce como la carrera horizontal del bombero", ha comentado el parlamentario.

Por ello, el parlamenario de EH Bildu ha registrado en el Parlamento de Navarra una serie de preguntas escritas dirigidas al departamento de Función Pública, Interior y Justicia. Entre otras cuestiones, Araiz ha preguntado "qué actuaciones ha desarrollado el departamento para la implantación efectiva del Grupo Forestal de Bomberos una vez que conoció el contenido del Documento regulador", así como "qué razones ha llevado a la consejera a no aprobar hasta el día de hoy la correspondiente orden foral de creación de dicho Grupo Forestal". Finalmente, Araiz ha preguntado a la consejera "para cuándo tiene prevista su aprobación".