EH Bildu llama a la movilización de las mujeres para "parar al bloque reaccionario"

La candidata de EH Bildu por Navarra al Congreso, Eneka Maiz. - EH BILDU

PAMPLONA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de EH Bildu al Congreso por Navarra, Eneka Maiz, ha llamado este sábado a la movilización de las mujeres en las elecciones del 29 de noviembre para "parar al bloque reaccionario".

Lo ha hecho en el marco de una nueva edición del Emakumeen Gunea que EH Bildu ha celebrado en Lakuntza. Un espacio de encuentro, análisis y reflexión colectiva desde el que "abordar las políticas públicas necesarias para avanzar hacia una igualdad real y efectiva".

Maiz ha advertido de "la amenaza que representa el avance de la ultraderecha" y en la importancia de la movilización de las mujeres de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre. Ha defendido que "en Hego Euskal Herria ha llegado el momento de parar al bloque reaccionario", y ha subrayado que el voto de las mujeres "será determinante" en la próxima cita electoral. "El próximo 29 de noviembre nuestro voto será indispensable y fundamental. Las mujeres de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa somos conscientes de la gravedad y estaremos a la altura de este momento histórico", ha afirmado.

Según indican desde la coalición en una nota de prensa, la candidata de EH Bildu ha advertido de las consecuencias que tendría la llegada al poder de "las fuerzas reaccionarias para los derechos y libertades de las mujeres". "Sabemos de sobra cuál es la agenda del bloque reaccionario y lo que va a suponer para las mujeres. Lo sabemos porque PP y Vox lo han explicitado mejor que nadie", ha manifestado.

En este sentido, ha hecho un llamamiento a "plantar cara a cualquier intento de recortar derechos, controlar la vida de las mujeres o limitar su capacidad de decisión sobre sus propios cuerpos". "Ante sus amenazas de recortes de derechos, de controlar nuestras vidas y nuestros cuerpos, las mujeres de este país les tenemos que dejar claro que no van a pasar, que no pensamos retroceder en ninguno de los derechos que hemos ganado gracias a la lucha de miles de mujeres en las últimas décadas", ha remarcado.

Maiz ha reivindicado, asimismo, el papel del feminismo como "herramienta colectiva para avanzar en igualdad": "El feminismo nos ha enseñado que unidas se avanza más y mejor". Por ello, ha insistido en que las elecciones del 29 de noviembre representan "una disyuntiva fundamental para el futuro de las mujeres". "Las mujeres de EH Bildu tenemos muy claro lo que está en juego en estas elecciones: civilización o barbarie, avanzar o retroceder, ha advertido.

Finalmente, ha invitado a las mujeres de Navarra y Eusakdi a "tomar conciencia de la trascendencia de esta convocatoria electoral y a actuar en consecuencia". "Estamos en el bando que aboga por el derecho de todas las personas a vivir con dignidad, que quiere seguir avanzando en la transformación social. Su voto, el voto de las mujeres, puede decantar la balanza. La lucha de las mujeres va a ser imprescindible y fundamental para detener al bloque reaccionario, para decirles que no pasarán", ha insistido.