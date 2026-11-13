EH Bildu propone un SMI propio para Navarra y que grandes empresas asuman el aumento de precios

La cabeza de lista de EH Bildu al Congreso por Navarra, Eneka Maiz, en un acto de la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre en Pamplona. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de EH Bildu al Congreso por Navarra, Eneka Maiz, ha propuesto un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio para Navarra y que las grandes empresas del sector energético y alimentario asuman el aumento de los precios con sus "enormes márgenes de beneficio".

En un acto ante el mercado de Santo Domingo, en Pamplona, durante el primer día de la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, Eneka Maiz ha afirmado que el incremento de los precios es "cada vez mayor en la cesta de la compra, en la factura del gas, en la factura de la luz o en los combustibles en general, un aumento que pone en aprietos a muchas familias que no pueden llegar a final de mes". "Es cada vez más complicado llegar a final de mes y poder solventar todos esos problemas", ha asegurado.

Incidiendo en ello, Maiz ha afirmado que "todo está subiendo, excepto los salarios". "En EH Bildu somos muy conscientes de ello. Por eso nos comprometemos a trabajar con ambición y responsabilidad para hacer frente a toda esta situación. Abogamos por reequilibrar la balanza a favor de los trabajadores y de las trabajadoras, y de las familias, aumentando los salarios y mejorando las condiciones laborales", ha asegurado.

En ese sentido, ha propuesto dos medidas. Por un lado, establecer "un SMI propio, adaptado a nuestro coste de vida y a nuestra circunstancia aquí en Navarra". Por otro lado, "hacer que las grandes empresas del sector energético y alimentario asuman el aumento de los costes con esos enormes márgenes de beneficio".

La candidata de EH Bildu ha afirmado que "el 29 de noviembre nos jugamos mucho, también el hacer posible que los salarios sean dignos y las vidas sean asequibles, para que todos y todas podamos vivir dignamente". "Lo haremos posible", ha asegurado.