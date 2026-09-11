EH Bildu valora el incremento del techo de gasto en Navarra y muestra disposición a negociar un acuerdo presupuestario

Archivo - La portavoz del EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Laura Aznal. - EUROPA PRESS / Eduardo Sanz - Archivo

PAMPLONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu ha valorado positivamente el incremento del techo de gasto aprobado por el Gobierno de Navarra para 2027, que aumenta un 8,4% respecto a 2026 y alcanza los 6.850,6 millones de euros, y ha afirmado que este incremento "debe servir para garantizar el bienestar de la ciudadanía navarra".

A la espera de conocer el reparto por departamentos, que "marcará las prioridades del Gobierno", EH Bildu ha reafirmado en una nota su "compromiso de seguir trabajando con interlocución activa, para negociar con el Gobierno de Navarra un posible acuerdo presupuestario, con el objetivo de que las cuentas públicas respondan de forma eficaz a las necesidades de la ciudadanía navarra".

La formación abertzale ha señalado que, "ante este momento complejo, Nafarroa debe seguir avanzando, utilizando los recursos públicos como palanca de transformación y garantía de derechos básicos".

Asimismo, EH Bildu ha remarcado que "es indispensable que la política fiscal actúe en coherencia" y ha esperado "poder llegar a un acuerdo en el marco de la Mesa de Fiscalidad". "La fiscalidad debe ser una herramienta al servicio de la ciudadanía y tiene que dar respuesta a la crisis del acceso a la vivienda, a la concentración de la riqueza y a la emergencia climática", ha señalado.