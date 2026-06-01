Eider Eguizabal, nueva directora técnica del organismo autónomo Escuelas Infantiles Municipal de Pamplona

Eider Eguizabal - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado este lunes el nombramiento de Eider Eguizabal Etxalar como directora técnica del organismo autónomo Escuelas Infantiles Municipal de Pamplona.

Sustituye en el cargo desde este mismo lunes a Inés Zazu Artuch, directora técnica desde enero de 2024 y también en la legislatura entre 2015 y 2019. La Junta de Gobierno Local le ha "agradecido los servicios prestados en su labor".

Eider Eguizabal Etxalar es graduada en Pedagogía por la UNED y máster en Formación del Profesorado y en Pedagogía Sistémica. Cuenta con experiencia en orientación educativa y en programas de inserción sociolaboral. A lo largo de su trayectoria laboral ha trabajado acompañando a personas, familias y profesionales en distintos contextos educativos y sociales.

Entre 2019 y 2026, ha trabajado en el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra realizando diferentes labores relacionadas con el asesoramiento académica, personal y profesional, con la elaboración de evaluaciones e informes psicopedagógicos o con el diseño y seguimiento de medidas de atención a la diversidad y la inclusión educativa.

Entre 2022 y 2025 colaboró con Acción contra el Hambre y el proyecto Aúna que implementó el Ayuntamiento de Guesálaz, realizando funciones de orientación laboral, itinerarios de inserción o impartiendo talleres de competencias personales y profesionales para el empleo.