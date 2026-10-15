Las elecciones generales no modificarán los actos de San Saturnino pero la iluminación navideña se pasa al día 30

Las elecciones generales no modificarán los actos de San Saturnino el 29 de noviembre, pero se trasladará la inauguración de la iluminación navideña al día 30. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona mantendrá los actos programados por la celebración de San Saturnino, el próximo 29 de noviembre, fecha en la que tendrán lugar las elecciones generales. No obstante, ha acordado posponer al día 30 la inauguración de la iluminación navideña, que habitualmente coincidía en la misma jornada. El Ayuntamiento ya ha informado a la Junta de Portavoces de estos cambios.

De esta manera, las citas matutinas se desarrollarán con normalidad y en el horario habitual de años anteriores. Así, está prevista la salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos a las 9.30 horas, para recoger a la Corporación municipal y desfilar en Cuerpo de Ciudad hacia las 10.15 horas. Después, a las 11 horas, se celebrará la misa, para proceder después de esta al desfile de regreso a la Casa Consistorial, en torno a las 12.15 horas aproximadamente.

Por el contrario, los actos que habitualmente se desarrollaban también por San Saturnino relacionados con el inicio del periodo navideño se pospondrán un día. Tradicionalmente, coincidiendo con la celebración de patrón, se procedía a la inauguración del belén en el zaguán de la Casa Consistorial y de la iluminación navideña, ya en horario vespertino. En los últimos años, esas inauguraciones arrancaban con el espectáculo 'Argiluna' en la Plaza Consistorial. Con él, se procedía a encender las luces navideñas instaladas por las calles de la ciudad.

Este año, debido a la celebración de la jornada de votación de las elecciones generales, tanto el espectáculo 'Argiluna' como el encendido navideño y la inauguración del belén se trasladarán al lunes 30 de noviembre. Se trata, además, de una jornada festiva en Pamplona, ya que la festividad de San Saturnino se ha trasladado al lunes al caer en domingo, ha indicado el Consistorio.