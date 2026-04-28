Elena Sancho (PSN) defiende un presupuesto europeo "ambicioso" que "blinde la inversión directa en Navarra"

Archivo - La eurodiputada del PSN, Elena Sancho. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada navarra del PSN-PSOE, Elena Sancho, ha defendido un presupuesto europeo "ambicioso" que "blinde la inversión directa en Navarra frente a la recentralización de los fondos".

Así se ha pronunciado este martes, después de que el Parlamento Europeo haya definido su posición de cara a la negociación del Marco Financiero Plurianual (MFF) 2028-2034. Sancho ha mostrado en un comunicado su respaldo a "un informe que apuesta por un presupuesto ambicioso", reclamando un incremento del 10% respecto a la propuesta inicial de la Comisión "para responder a los actuales retos geopolíticos y sociales".

Sancho también ha mostrado un "firme rechazo" al modelo de "fondo único" o planes nacionales de colaboración (NRPP) propuesto por la Comisión Europea, calificándolo de "ataque a la gobernanza multinivel".

La eurodiputada ha advertido de que "este sistema de gestión centralizada desde los Estados miembros restaría autonomía a regiones como Navarra, erosionando la eficacia de los fondos y generando una competencia innecesaria entre beneficiarios".

Para la delegación socialista española, "resulta vital que programas clave para Navarra, como la Política Agrícola Común (PAC) y la Política de Cohesión (FEDER), mantengan su integridad y partidas presupuestarias separadas, asegurando que el dinero llegue a los agricultores, pymes y municipios navarros".

Además de los fondos tradicionales, Sancho ha destacado "la necesidad de reforzar programas sociales y ambientales". El Parlamento "exige que el Fondo Social Europeo (FSE+) se mantenga como un fondo independiente y se aumenten las partidas destinadas a vivienda asequible y a la conservación de la naturaleza a través del programa LIFE".

Finalmente, la eurodiputada ha hecho un llamamiento "a la transparencia y al control democrático". Desde el grupo socialista rechazan "cualquier intento de la Comisión Europea de trasladar decisiones presupuestarias clave fuera del control del Parlamento bajo la excusa de la simplificación administrativa".

"Un presupuesto fuerte y transparente es la mejor garantía para que Navarra siga siendo una región líder en innovación y bienestar social en Europa", ha concluido Sancho.