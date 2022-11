'¿Ella se lo ha buscado?', campaña del Gobierno para dejar de cuestionar a las víctimas de violencia contra las mujeres

Se difundirá con motivo del 25-N, con el objetivo de "señalar los comentarios que desacreditan el testimonio de las víctimas"

PAMPLONA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

'¿Ella se lo ha buscado? La violencia contra las mujeres es el único delito en el que se cuestiona a la víctima. ¡Cámbialo!'. Esta es la reflexión y la apelación del Gobierno de Navarra con motivo de la campaña 25 de noviembre - Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres -, que se ha presentado este martes en rueda de prensa por parte de la directora gerente del INAI, Eva Istúriz, y la subdirectora del INAI, Mari Cruz Lerga.

Según han explicado, en diferentes contextos surgen discursos y conversaciones que "desacreditan a las víctimas de violencia contra las mujeres", poniendo en duda su testimonio y cuestionando su comportamiento o reacción. La campaña pretende denunciar e incidir en este "fenómeno machista", que, "además de legitimar y justificar la violencia, revictimizan a las mujeres que lo sufren", ha explicado la directora gerente del INAI. "Es una doble violencia, la que reciben de su agresor y la que reciben de quienes cuestionan su credibilidad, pese a que necesitan todo nuestro apoyo", ha dicho.

En este sentido, la directora Istúriz ha reiterado el "firme y rotundo el compromiso del Gobierno de Navarra con la lucha contra este tipo de violencia, en el discurso y en la práctica". "Compromiso expresado en más presupuesto, más programas y con la máxima coordinación y unión con otras instituciones y organizaciones para avanzar con determinación hacia una sociedad igualitaria y libre de violencias contra las mujeres", ha declarado.

¿ELLA SE LO HA BUSCADO? ¡CÁMBIALO!

Así, la campaña plantea hipotéticas conversaciones cotidianas en las que se cuestiona el testimonio y versión de las víctimas, justificando comportamientos y delitos machistas, aludiendo a que la víctima exagera o "se lo ha buscado" por "no haberse separado antes de su pareja", o "beber y salir mucho de fiesta". En definitiva, situaciones para ilustrar cómo este tipo de comentarios responsabilizan a las mujeres víctimas y blanquean los delitos machistas, han comentado.

Respecto a esto, la directora Istúriz ha sido tajante, "ella rotundamente no se lo ha buscado: llevar la falda corta, seguir casada, beber alcohol, ceder, estar en una situación de vulnerabilidad u otras circunstancias... no hacen a la mujer culpable". "Lo es quien agrede, viola, manipula, fuerza, acosa, deja sin dinero o explota a mujeres con fines sexuales; culpable es quien delinque y no respeta la decisión de la mujer", ha expresado.

Los materiales (cartelería, spot audiovisual, y cuñas de radio), se difundirán a través de redes sociales y medios de comunicación, tanto en su soporte audiovisual como gráfico. Además, el Gobierno de Navarra repartirá cerca de 5.000 carteles en puntos de atención y servicio a la ciudadanía (ayuntamientos, centros sanitarios, bibliotecas, servicios sociales, instalaciones deportivas, juveniles, etc.).

ATENCIONES A MUJERES VÍCTIMAS, "EN LA BUENA DIRECCIÓN"

Por su parte, la subdirectora de Gobernanza para la Igualdad del INAI se ha referido a que tanto la atención a mujeres víctimas como las denuncias están creciendo en este año 2022, lo que no significa que se esté produciendo un incremento per se de esta violencia, sino que en muchos casos está saliendo a la luz.

La subdirectora Lerga ha señalado que "el 80% de las mujeres asesinadas por sus parejas/exparejas, nunca había denunciado; las mujeres tardan casi 9 años de media en pedir ayuda o denunciar su situación, por miedo, vergüenza, no reconocerse como víctima o dependencia del agresor", según datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

"Queremos que estas mujeres sepan que tenemos una red de centros, los Equipos de Atención Integral a Víctimas de violencia contra las mujeres (EAIVs), para ofrecerles apoyo y asesoramiento, a ellas y a sus hijas e hijos", ha dicho. Así, los EAIVs del Gobierno de Navarra han atendido de enero a septiembre de este año a 1.046 mujeres, un 14,32% más que en el mismo periodo de 2021, (112 frente a 109), y 59 hijos.

Además, han expuesto, las llamadas al INAI en busca de asesoramiento sobre violencia contra las mujeres están creciendo este año un 23%. Hasta octubre, se habían registrado 1.235 (el 60% en relación con la acreditación de vivienda, un 7% sobre ayudas para situaciones de difícil empleabilidad, acreditaciones, recursos, protocolos locales, etc.). En el 60% de los casos, la solicitante es la propia mujer y en cerca de un 24%, profesionales.

A esta atención se suma la que realiza el servicio de atención a la mujer de Pamplona y la Oficina de Atención a Víctimas. "Estamos hablando de al menos 1.800 mujeres van a recibir este año asesoramiento y tratamiento público especializado por violencia contra las mujeres", ha resaltado, para explicar que "desde la implantación de estos recursos, 446 mujeres han sido atendidas, en seis años, hemos triplicado la atención".

"La sensibilización y formación ciudadana, la formación de profesionales, la ampliación de los recursos de atención, la seguridad que encuentran las mujeres al ver que el sistema responde, la coordinación de diferentes administraciones e instituciones y el mismo compromiso del Gobierno de Navarra en situar la igualdad en el centro de las políticas públicas, nos está permitiendo, sin duda alguna, avanzar hacia una sociedad más igualitaria. Vamos en la buena dirección. Tenemos recursos que hace prácticamente una década no existían", ha dicho.

Por su parte, los recursos de acogida (centro de urgencias, casa de acogida y pisos residencia), se mantienen estables. No obstante, sí que han aumentado las solicitudes de acreditación para acceso a vivienda protegida desde 2020, habiendo pasado de 198 solicitudes de enero a septiembre de 2021 a 250 en el mismo periodo de 2022.

En cuanto al número de denuncias, este año se están recibiendo una media de 5,2 denuncias diarias ante las fuerzas y cuerpos de seguridad de Navarra, frente a las 4,4 del año pasado (periodos enero -septiembre). El 54% de ellas son por violencia física y psicológica y un 17% añadido por psicológica. El resto, corresponden a quebrantamientos de condena o agresión sexual (12,2%). Finalmente, respecto al perfil de las denunciantes, destaca que el 38,62% de ellas tenía menos de 29 años.