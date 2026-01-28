La empresa Lineage ampliará su planta de almacenamiento frigorífico en Milagro con una inversión de 17,1 millones

PAMPLONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha acordado en su sesión de este miércoles declarar inversión de interés foral el proyecto de ampliación de la planta de almacenamiento frigorífico de la empresa Lineage, Inc., que supondrá una inversión estimada de 17,1 millones de euros.

El proyecto supondrá, una vez que esté operativo, la reafirmación de los compromisos a largo plazo entre Lineage, Inc., principal operador global de almacenamiento a temperatura controlada, y Grupo Gelagri Ibérica, el cuarto mayor productor de verduras congeladas de España, según ha explicado el Gobierno foral en una nota.

El proyecto contribuirá al mantenimiento y consolidación en la región de ambas compañías, y creará al menos 15 nuevos puestos de trabajo. La previsión es poner en marcha la ampliación lo antes posible, y que la nueva cámara y el nuevo almacén estén operativos en la segunda mitad del año 2027.

Este proyecto de inversión ha sido evaluado por el Servicio de Fomento de la Industria, del Departamento de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial, que considera que el proyecto reúne los requisitos para ser declarado inversión de interés foral a los efectos contemplados en el artículo 4 de la Ley Foral 15/2009, de 9 de diciembre, de medidas de simplificación administrativa para la puesta en marcha de actividades empresariales o profesionales. Según la normativa, las inversiones declaradas de interés foral tendrán en sus distintos trámites un impulso preferente y urgente por todas las Administraciones Públicas. Así, por ejemplo, los plazos ordinarios de trámites previstos o de otorgamiento de licencias en los procedimientos administrativos se reducirán a la mitad.

El Ejecutivo foral considera que la ampliación planteada tendrá un efecto tractor sobre la industria agroalimentaria de Navarra. "Al situarse en una zona eminentemente agrícola como Milagro, la nueva infraestructura actuará como facilitador de la modernización tecnológica en el sector hortícola local, promoviendo la adopción de soluciones digitales y sostenibles entre productores y otras industrias vinculadas. Esto contribuirá a que toda la cadena agroalimentaria navarra avance en la doble transición ecológica y digital, consolidando a la región como referente en agroalimentación 4.0 sostenible y competitiva", plantea el informe que avala la declaración de este proyecto como inversión de interés foral.

Cabe indicar que Lineage, Inc. es un grupo empresarial dedicado a la prestación de servicios de almacenamiento en frío por todo el mundo. Cuenta con más de 485 almacenes frigoríficos estratégicamente ubicados a nivel global, y cotiza actualmente en Nasdaq.

Por su parte, el Grupo Gelagri Ibérica, referente en el mercado europeo de hortalizas congeladas y productos transformados, dispone de dos plantas de producción, la principal ubicada en Milagro y una segunda en Santaella (Córdoba). Lineage, Inc. lleva prestando servicios a Gelagri en su planta de Milagro desde hace más de 20 años, periodo durante el cual se ha establecido una relación de colaboración y crecimiento orgánico y conjunto.

El Gobierno de Navarra considera que esta inversión se alinea con dos áreas prioritarias de la Estrategia de Especialización Inteligente S4, que son la agroalimentación sostenible y saludable y economía circular y bioeconomía. Así, se considera que la nueva cámara de congelación de vegetales contribuye directamente a la mejora de la cadena de valor agroalimentaria, apoyando la conservación eficiente y segura de productos vegetales, reduciendo mermas y mejorando la capacidad de exportación de las empresas involucradas en el proyecto. Además, alargar la vida útil de los vegetales implica un mejor aprovechamiento de la producción agrícola, reduciendo desperdicio alimentario y optimizando recursos.

La ampliación conecta también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con las políticas de transición ecológica y transición digital del Ejecutivo foral. De acuerdo con la información remitida, la ampliación planteada contempla la instalación de tecnologías de refrigeración de última generación, altamente eficientes desde el punto de vista energético. Esto permitirá reducir consumos eléctricos y emisiones de CO2, en coherencia con los objetivos de descarbonización de la economía navarra.

Además, el proyecto contempla la incorporación de sistemas digitales de control y monitorización en tiempo real de la temperatura, la humedad y el consumo energético. Estas soluciones, basadas en IoT (internet de las cosas) y sensórica avanzada, garantizan un funcionamiento más preciso, seguro y eficiente.

Asimismo, se prevé la digitalización de la trazabilidad de los productos, desde el campo hasta el consumidor final, aportando transparencia y seguridad alimentaria, en línea con las demandas del mercado nacional e internacional. La automatización de procesos de almacenaje y gestión logística reforzará la competitividad de la empresa, aumentando su capacidad de respuesta en mercados globales.

El proyecto contempla la construcción de una nueva cámara de congelación de producto terminado, y un almacén de temperatura ambiente para material envasado, en una parcela anexa dentro de las instalaciones de Lineage, Inc. La instalación dará servicio en exclusiva a Gelagri Ibérica S.L. También se incluirá la construcción de locales anexos para muelles, oficinas y salas técnicas.

El conjunto de las obras consistirá en una construcción de unos 12.000 metros cuadrados, compuesta por dos edificios anexos. El primero de ellos tendrá una superficie aproximada de 7.000 metros cuadrados, con aproximadamente 14 metros de altura al alero. Albergará principalmente una cámara de congelación para producto terminado con una capacidad estimada de almacenamiento de 15.000 posiciones paletizadas en estanterías móviles, además del espacio diseñado para muelles y expediciones, así como oficinas y salas técnicas.

El segundo edificio ocupará una superficie de unos 4.000 metros cuadrados con aproximadamente 10 metros al alero. Servirá de almacenamiento a temperatura ambiente de material auxiliar de envasado (cartón y bobinas de plástico), y tendrá una capacidad estimada de almacenamiento de 4.800 pallets