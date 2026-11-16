El encuentro Navarrefa reúne en Baluarte a los 85 proyectos navarros del programa transfronterizo POCTEFA 2021-2027

La vicepresidenta Ana Ollo participa en la presentación del evento Navarrefa. - JESÚS M GARZARON

PAMPLONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 85 proyectos europeos POCTEFA con participación navarra se han mostrado este lunes en Baluarte como eje del evento final Navarrefa 2021-2027, organizado por el departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Acción Exterior.

La jornada de exposición y presentación de proyectos navarros POCTEFA 2021-2027 busca la puesta en común sobre los proyectos de cooperación transfronteriza del espacio POCTEFA (España-Francia-Andorra) de ese periodo de tiempo. La vicepresidenta del Ejecutivo foral, Ana Ollo, ha destacado la colaboración por encima de las fronteras y en el marco europeo de una comunidad como Navarra. Una región que preside actualmente la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP) y tiene una larga experiencia desde una gobernanza multinivel, así como "un ecosistema socioeconómico y de entidades de conocimiento muy activo", ha dicho.

En el mismo lugar se ha celebrado el evento 'Navarrefa 2021-2027: Cooperación sin fronteras para un futuro compartido' que, con más de 250 personas inscritas, ha incluido presentaciones y mesas de diálogo, con la participación de la Comisión Europea y representantes de los siete territorios que componen el espacio POCTEFA, en las que se ha debatido sobre este programa de financiación europea.

Todo ello contemplado en el nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034, que actualmente se encuentra en negociación, la cooperación transfronteriza en los Pirineos, así como casos de éxito desde Navarra consiguiendo fondos europeos en cooperación transfronteriza, ha informado el Ejecutivo.

El evento forma parte de las actuaciones enmarcadas en el II Plan de Acción Exterior 2025-2028 del Gobierno de Navarra, cuyo eje 'Navarra Transfronteriza' tiene como fin principal rentabilizar todo el potencial de la colaboración territorial europea, aprovechando la privilegiada ubicación geográfica de la Comunidad foral, e imprimir un carácter propio en aquellos foros y espacios de los cuales Navarra forma parte, especialmente durante las presidencias de la Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra (2024-2026) y la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (2025-2027), y también con otras muchas convocatorias de ayudas, proyectos compartidos y lazos institucionales, sociales y comerciales a ambos lados del Pirineo.

Tras la apertura de la vicepresidenta Ollo, el evento ha continuado con una mesa debate donde Valeria Cenacchi (Comisión Europea) y Mathieu Bergé (representante de Nueva Aquitania y Autoridad Nacional francesa del POCTEFA) han disertado sobre el futuro POCTEFA en el Marco Financiero Plurianual 2028-2034. El debate lo ha moderado el director general de Acción Exterior, Sergio Pérez García.

Después, la directora de la Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra, Leyre Azcona, y el director de la CTP, Javier Olite, han moderado una mesa redonda sobre la cooperación transfronteriza en los Pirineos donde han participado el director del Servicio de Cooperación Interregional y Ciudadanía Exterior del Gobierno de Navarra y secretario general de la CTP, Iñaki Martínez de Vírgala; la directora de Asuntos Bilaterales y Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores de Andorra, Maira López; la subdirectora general de Relacions amb la Unió Europea de Cataluña, Conxita Font i Escuder; la directora general de Transparencia, Participación Ciudadana y Acción Exterior en el Gobierno de Aragón, Sheila Serrano López; la asesora en la Secretaría General de Acción Exterior y Euskadi Global del Gobierno Vasco, Arola Urdangarin; y el consejero regional de Occitania, Yann Hélary.

Tras la visita al recinto ferial donde se han expuesto los 85 proyectos POCTEFA navarros beneficiarios en el periodo 2021-2027 y donde se ha hecho entrega a los asistentes de un catálogo, elaborado por la Dirección General de Acción Exterior, la jefa de la Sección de Cooperación Interregional y Transfronteriza del Gobierno de Navarra, Marina Roncal, ha moderado una última mesa titulada 'Navarra transfronteriza: Más Navarra en Europa', donde empresas y asociaciones han explicado los apoyos públicos recibidos a la colaboración transfronteriza de sus respectivos proyectos.

En ella han participado Eusebio Gainza, presidente de la Asociación Allotarra de agricultura y ganadería ecológica, explicando un proyecto transfronterizo gracias a las ayudas del Gobierno de Navarra; Santiago González, adjunto a la Dirección de I+D en el Grupo Aldakin, quien ha expuesto un proyecto financiado por la Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra; y Maite Errea, de la Asociación Burdin Leku de Eugi y la creación de una AECT gracias a proyectos POCTEFA.

La jornada ha finalizado con una sesión de explicación corta o 'pitching' - Mi POCTEFA en 1 minuto- donde representantes de los 85 proyectos POCTEFA 2021-2027 han explicado brevemente sus proyectos europeos a otras personas participantes en la jornada.