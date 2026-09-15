Los Encuentros de Pamplona presentan su programa en el Palau Macaya de Barcelona

La consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola (3d), durante la presentación de los Encuentros de Pamplona en Barcelona, en el Palau Macaya, a 15 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

PAMPLONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, ha presentado este martes en el Palau Macaya de Barcelona el programa de la tercera edición de los Encuentros de Pamplona / Iruñeko Topaketak, que se celebrará en Pamplona entre el 2 y el 12 de octubre, con una programación internacional que aborda alguna de las grandes cuestiones de nuestro tiempo desde el pensamiento y la cultura.

En su intervención en la clausura de la presentación, la consejera Esnaola ha reiterado que la bienal promovida por el Ejecutivo foral es ya "una cita ineludible", y ha destacado la creencia del Gobierno de Navarra en "la capacidad de la cultura, el diálogo y, en definitiva, del encuentro con mayúsculas para transformar y provocar a la ciudadanía, para propiciar que no permanezca impasible ante un contexto internacional tan incierto".

En este sentido, la consejera ha explicado que la edición 2026 de los Encuentros hace un "viraje obligado por la actualidad", con el objetivo de "restituir, dar luz y voz a discursos que devuelvan a la realidad y a las personas al centro, a su dimensión natural y verdadera".

Ha concluido su intervención Esnaola invitando a los asistentes a asistir a la celebración de los Encuentros en Pamplona, en una edición que ha señalado como "quizás las más reivindicativa", y que invita a "reflexionar, debatir y a tomar conciencia para poder transformar en la medida que podamos la realidad tan compleja que vivimos".

DIÁLOGO ENTRE RAMÓN ANDRÉS Y BERTA ARES

El encuentro de este martes en Barcelona ha comenzado con la bienvenida de Marga Gómez, responsable de Palau Macaya de la Fundación La Caixa, y, además de con la participación de la consejera Esnaola, ha contado con un diálogo entre el ensayista y director de los Encuentros de Pamplona, Ramón Andrés, y la subdirectora del programa y periodista cultural Berta Ares.

La conversación ha permitido acercar al público de Barcelona el espíritu de una Bienal concebida, en palabras de Ramón Andrés, con "una voluntad de desmentido y crítica a la provocada desorientación". De ahí que su principal propósito sea "el que nos lleve a desenmascarar un mundo ideológicamente tergiversador, planeado por los poderes para que la mentira acontezca como una lógica irrefutable".

"Dos ediciones de los Encuentros de Pamplona han asentado el entusiasmo de un público volcado en un acontecimiento que ha hecho suyo", ha indicado Andrés. "La mejor literatura, la audaz filosofía de vanguardia, lo más señalado de la música y del arte, la fuerza de un cine no doblegado al mercado, han propiciado la continuidad de este acontecimiento único que son los Encuentros, que afrontan su tercera cita con mayor aliento y pasión si cabe", ha explicado.

Como ha apuntado Berta Ares, "desde sus inicios, la Bienal acoge una mirada crítica ante la deriva del mundo, sin ceder al autoengaño; pero también es una llamada al asombro y al diálogo e invita a pensar nuevos modos de convivencia, que se expresan también en la red de complicidades que hemos ido tejiendo con instituciones de relevancia y que dan aún mayor solidez al programa".

También se ha citado al artista Perejaume, autor de 'Sóls' ('Soles'), pintura realizada para la Bienal y utilizada como imagen de esta tercera edición. El artista participará además en Pamplona con 'La rel de l'arbre és una roda', en Baluarte, y con las obras 'Pedra' y 'Un capitell', en el Museo de Navarra.

La conversación ha abordado, entre otras cuestiones, la voz como uno de los ejes de esta edición, entendida, en palabras de Ramón Andrés, como "una forma de situarse en la naturaleza y de convocar". Este eje estará presente en propuestas de Isabelle Duthoit, Björn Schmelzer y Graindelavoix, y Alim Qasimov y Fargana Qasimova, junto a una programación musical en la que participan también Unsuk Chin y Beat Furrer, entre otros.

La presentación celebrada en Barcelona se inscribe asimismo en la voluntad de los Encuentros de Pamplona de tejer alianzas estables con otras instituciones culturales y extender el diálogo de la Bienal más allá de Navarra, "reforzando su vinculación con los circuitos culturales nacionales e internacionales".

En este contexto cobra especial relevancia la labor conjunta desarrollada con Fundación La Caixa, que se concreta, por ejemplo, en la presencia de Mona Hatoum, tanto a través de una instalación expositiva como mediante su participación en los Encuentros.

La acción celebrada en Barcelona da continuidad a la presentación realizada en CaixaForum Madrid durante la Semana del Arte y a la reciente presencia en Burdeos, en colaboración con el Instituto Cervantes de Burdeos y Cinéma Utopia.

INVITACIONES Y ENTRADAS

La mayoría de las actividades son gratuitas, salvo determinados espectáculos musicales y escénicos, que cuentan con precios especiales para favorecer su accesibilidad. El programa, las invitaciones y las entradas están disponibles en la web losencuentrosdepamplona.com, así como en las taquillas de los espacios participantes. La web oficial señala que las invitaciones para las actividades gratuitas están disponibles desde el 7 de septiembre y que los espectáculos de pago cuentan con precios especiales.

Los Encuentros de Pamplona / Iruñeko Topaketak son una Bienal internacional de cultura, arte y pensamiento promovida por el Gobierno de Navarra y organizada por Fundación Baluarte, con el apoyo de Fundación La Caixa y la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona.

Asimismo, ha generado un entorno de colaboración con el Museo de Navarra, la Universidad Pública de Navarra, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra, Casa Asia, Contemporánea Condeduque, Museo Reina Sofía, Colección Banco Sabadell e Instituto Cervantes de Burdeos.

UN PROGRAMA DE PRIMER ORDEN INTERNACIONAL

La dimensión internacional vuelve a ser una de las características fundamentales de los Encuentros de Pamplona. La edición de 2026 contará con participantes procedentes de numerosos lugares de Europa, entre ellos Alemania, Suecia, Francia, Italia, Rusia, Suiza, Rumanía y Reino Unido, y de países como México, Azerbaiyán, China, India, Argentina y Estados Unidos, además de incorporar voces de la diáspora palestina y libanesa.

Figuras del pensamiento y el arte contemporáneo se reunirán durante once días en la capital navarra con más de 60 diálogos, conferencias, talleres e intervenciones artísticas. Participarán Irina Scherbakowa, Mircea Cartarescu, Mona Hatoum, Ray Brassier, Unsuk Chin, Barbara Cassin, Adanía Shibli, Hito Steyerl, Yuk Hui, Susana Solano, Emilio Gentile, Barbara Stiegler, Perejaume, Thomas Macho, Víctor Erice, Marie Bardet, Marion Poschmann, José Luis Guerin, Juan Ignacio Cirac, Beat Furrer, Björn Schmelzer, Robert N. Proctor, Natascha Strobl, Victoria Cirlot, María Negroni, Sonia Contera, Chiara Bottici, Víctor Gómez Pin, Daniel Innerarity, Blanca Garí, Fermín Herrero, Antoni Clapés, Raquel Andueza, María Sánchez, Miren Agur Meabe, Mercedes Álvarez, Victoria Szpunberg, Beñat Achiary, Xabier Erkizia, Luis Arranz, Aitana Monzón, Simona Forti, Maja Haderlap, Carla Simón y Elena López Riera.

En el programa artístico se podrá disfrutar de artistas y grupos como Alim Qasimov y Fargana Qasimova; TAO Dance Theater; La Phármaco / Luz Arcas; Graindelavoix; Shantala Shivalingappa; Aurélien Bory; Kamchàtka; Voladores de Papantla; Capella de Ministrers; Grupo Enigma; Isabel Villanueva; Isabelle Duthoit; Andrea Ganuza; Taxio Ardanaz; 4Sonora, Elina Viluma-Helling y Eduardo Raimundo, además de las propuestas de Mona Hatoum, Hito Steyerl, Susana Solano y Perejaume, y la instalación de AzkonaToloza. Se proyectarán también trabajos de José Luis Guerin y Víctor Erice y habrá una actuación de Irrintzis del Grupo laiaiai.