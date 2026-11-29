La candidata al Congreso de EH Bildu, Eneka Maiz, atiende a los medios de comunicación. - EH BILDU

PAMPLONA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de EH Bildu al Congreso por Navarra, Eneka Maiz, ha animado este domingo a "toda la ciudadanía navarra a que vote" porque "estamos en una situación muy compleja".

Maiz ha acudido a votar a las 11.15 horas al Ayuntamiento de Etxarri Aranatz y ha señalado al salir, en declaraciones a los medios de comunicación, que en esta jornada electoral "lo que está en juego es retroceder o avanzar en derechos y en libertades".

La candidata abertzale ha manifestado que está "absolutamente segura" de que "toda esa ilusión que hemos visto en la campaña va a llegar hoy a las urnas".

Ha agradecido Maiz a "la comunidad de EH Bildu de Etxarri Aranatz del trabajo realizado estos días" y se ha mostrado "orgullosísima de representarles".