Las energías renovables representaron el 64,9% de la potencia total en Navarra en 2025

Estación fotovoltaica en Cintruénigo. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Transición Energética del Departamento de Industria, Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra ha dado a conocer los datos referentes a la generación de electricidad y al consumo de productos petrolíferos correspondientes al año 2025.

Las primeras conclusiones sitúan al año anterior como un ejercicio "marcado por la consolidación de la descarbonización y la gestión inteligente del sistema energético, consolidando el liderazgo de Navarra en energías limpias, especialmente, las energías eólica y solar", destacan desde el Ejecutivo foral.

El año 2025 está marcado por "el refuerzo del autoconsumo, el almacenamiento y las medidas de eficiencia, así como por una mayor estabilidad en los mercados energéticos europeos".

El avance publicado muestra que las energías renovables representan el 64,9% de la potencia total, debido al aumento de potencia instalada del 6,8%, impulsado sobre todo por la fotovoltaica (36,3% de potencia) y por el "crecimiento estable" de la energía eólica. Sin embargo, cabe destacar que el peso relativo de la renovable en la generación, baja ligeramente (del 68% al 64,4%) por el mayor uso del ciclo combinado, necesario para cubrir más demanda, y por un aumento del saldo exportador. Es decir, Navarra ha exportado más energía que en años anteriores (24,3 %).

En cuanto al consumo de productos petrolíferos, éste sube un 2,8%, manteniendo estable el consumo del gasóleo A, pero mostrando un crecimiento muy destacado del biodiesel (+34,5%) y de las gasolinas (+7,1%), lo que aumenta ligeramente la cuota renovable dentro de los combustibles fósiles.

Respecto al precio energético, el avance destaca que la electricidad registra una subida moderada en 2025 pero sigue por debajo de niveles de 2023. Los combustibles derivados del petróleo vuelven a bajar, consolidando la caída iniciada en 2023.

AVANCE HACIA UN SISTEMA "MÁS DESCARBONIZADO, RENOVABLE Y EFICIENTE"

Así las cosas, el Gobierno foral ha destacado que "Navarra avanza en 2025 hacia un sistema energético más descarbonizado, renovable y eficiente, consolidando su liderazgo en energías limpias, especialmente en las energías eólica y solar".

A nivel estatal y europeo, el año anterior se caracteriza por "la aceleración de la transición energética y por la modernización de las redes e infraestructuras, impulsada a su vez, por nuevos planes de la Unión Europea orientados a la asequibilidad, la seguridad de suministro y la electrificación".

El Balance Energético está marcado por el 28 de abril de 2025, fecha en la que se produjo un 'cero eléctrico' inédito en la península ibérica y que "ha derivado en reformas para mejorar el control de tensión y la estabilidad del sistema".

A nivel nacional, el mix energético continúa transformándose con un fuerte crecimiento renovable: la potencia instalada alcanza 147,4 GW, con la solar fotovoltaica como tecnología líder y con un "incremento significativo" de la eólica. La producción renovable "marca un máximo histórico, aunque con menor aportación eólica y un mayor uso puntual del ciclo combinado para garantizar la operación del sistema".

En paralelo, las políticas de eficiencia energética "ganan peso, con el sistema de Certificados de Ahorro Energético consolidándose como herramienta para reducir consumos y emisiones". El Balance Energético de Navarra 2025, que se publicará al completo en el último trimestre de este año, profundizará en estos resultados y su impacto en el consumo, los precios y la evolución del sistema energético.