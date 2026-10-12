La ENT convoca la segunda edición de su programa avanzado de creación escénica contemporánea

PAMPLONA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Navarra de Teatro (ENT) ha convocado la segunda edición de su programa avanzado de creación escénica contemporánea, que se desarrollará de enero a junio de 2027 con 89 horas de formación práctica dirigidas a profesionales de las artes escénicas.

El programa contará con seis modulos dirigidos por Zero en Conducta, Ángela Palacios, Pablo Messiez, Nuria Legarda, Andrea Jiménez y Eusebio Calonge.

La inscripción al programa completo ya está abierta, con un precio de 900 euros para quienes formalicen la matrícula antes del 15 de noviembre.

En esta formación se propone investigar con el cuerpo, descubrir las posibilidades expresivas de los objetos, profundizar en la escucha y transformar una intuición en material escénico.

El programa incluye encuentros intensivos de viernes a domingo. Está dirigido a actrices y actores, profesionales de la dirección y la dramaturgia, docentes de teatro e investigadores escénicos, y se abre también a quienes trabajan en otras disciplinas, como la danza o el circo.

A través de laboratorios prácticos, dinámicas de investigación y espacios de reflexión colectiva, las personas participantes podrán ampliar sus recursos y generar materiales susceptibles de convertirse en futuros proyectos personales o colectivos. La propuesta combina entrenamiento, experimentación y creación en un grupo estable, con un enfoque interdisciplinar.

El programa ofrece un espacio para contrastar procesos de trabajo, explorar distintos lenguajes contemporáneos y poner en diálogo técnica, reflexión y práctica. Su estructura intensiva permite acercarse a las metodologías de los seis docentes y trasladar lo aprendido a la propia actividad artística.

La inscripción puede realizarse en tres modalidades: programa completo, tres módulos o módulos individuales. La matrícula del programa completo está abierta desde el 28 de septiembre y tiene un importe de 1.350 euros, con un precio especial de 900 euros para quienes se matriculen antes del 15 de noviembre de 2026. Se ofrece la posibilidad de abonar el importe en dos pagos: el 50% al formalizar la matrícula y el resto antes del 15 de enero de 2027.

La inscripción a tres módulos se abrirá el 1 de diciembre, con un precio de 550 euros, y la matrícula de módulos individuales estará disponible desde el 1 de enero de 2027, por 250 euros cada uno.

Los cinco primeros módulos tendrán una duración de 16 horas, con sesiones los viernes de 17 a 21, los sábados de 10 a 14 y de 16 a 20, y los domingos de 10 a 14. El último módulo comprenderá nueve horas, el viernes de 17 a 20, y sábado y domingo de 10 a 13 horas.

Las solicitudes se tramitan a través del formulario de inscripción de la Escuela Navarra de Teatro. Una vez revisada la información y confirmada la admisión, las personas seleccionadas dispondrán de tres días para formalizar la matrícula y realizar el pago.