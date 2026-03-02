Las entidades locales y territoriales de Navarra conmemoran el 8M destacando los "logros históricos del feminismo"

PAMPLONA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las entidades locales y territoriales de Navarra con técnica de igualdad han lanzado la campaña 'Gracias al feminismo... Hoy podemos ser, estar, decir y decidir' con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres.

La campaña, según han informado en un comunicado, "pretende recordar una realidad fundamental: muchos de los derechos y libertades que hoy tenemos asumidos y que forman parte de nuestra vida cotidiana existen gracias a las luchas del movimiento feminista y a la organización colectiva de las mujeres a lo largo de la historia".

Para destacar estos "hitos", la campaña, diseñada por La Crafetera, cuenta con 7 carteles, vídeos, y una declaración institucional, que también está disponible en Lectura Fácil.

Dicha declaración será la que se apruebe y utilice, junto al resto de materiales, en los actos con motivo del 8M que organicen las 30 entidades locales y territoriales que han realizado la misma.

Los carteles, a través de "diferentes iconos relacionados con cada hito, representan logros como el derecho a moverse libremente, a gestionar el dinero propio, a estudiar en igualdad, a votar, a divorciarse o a decidir sobre el propio cuerpo".

En la declaración, las entidades firmantes, se comprometen a "impulsar acciones de sensibilización y comunicación que pongan en valor los logros históricos del feminismo y su impacto en la vida cotidiana, contribuyendo a una ciudadanía informada y crítica frente a los discursos antifeministas; incorporar de manera transversal la perspectiva de género en las políticas públicas locales, garantizando que las decisiones institucionales contribuyan a la igualdad real entre mujeres y hombres; reforzar la educación en igualdad y en derechos humanos como herramienta clave para prevenir desigualdades y violencias, especialmente entre la población más joven, poniendo en valor la teoría e historia feminista siempre tan olvidada; y reconocer y apoyar el trabajo del movimiento feminista y asociativo, valorando su aportación histórica y actual a la cohesión social, la justicia y la democracia".

Las Entidades Locales y Territoriales creadoras y difusoras de esta campaña son los Ayuntamientos de Ablitas, Altsasu-Alsasua, Antsoain-Ansoain, Atarrabia-Villava, Barañain, Baztan, Belascoáin-Beraskoain, Berriozar, Bidaurreta, Burlada-Burlata, Ciriza-Ziritza, Cendea de Olza-Oltza Zendea, Corella, Estella-Lizarra, Etxarri-Echarri, Etxauri, Oroz-Betelu, Pamplona-Iruña, Ribaforada, Tafalla, Tudela, Uharte-Huarte, Valle de Aezkoa, Valle de Aranguren-Aranguren Ibarra, Valle de Arce-Artzibar, Valle de Egüés-Eguesibar, Valle de Erro-Erroibar, Valle de Ollo-Ollaran, Zabalza-Zabaltza y de Zizur Nagusia- Zizur Mayor.

También la Asociación Teder de Tierra Estella-Lizarraldeko Teder elkartea, el Consorcio de Desarrollo de la Zona Media/Erdialdeko Partzuergoa y las Mancomunidades de Bortzirietako Zerbitzuen Mankomunitatea, Malerrekako Mankomunitatea, Mancomunidad de Servicios Sociales de base de Arguedas, Valtierra, Milagro, Villafranca y Cadreita; Mancomunidad de Servicio Social de Base de Peralta, Marcilla, Funes y Falces; Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de Zona Noain-Oinarrizko Gizate Zerbitzuen Mankomunitatea, Noaingo Zonaldea; Mancomunidad de Valdizarbe-Izarbeibarko Mankomunitatea; Sakanako Mankomunitatea y Ultzamaldeko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatea-Mancomunidad de Servicios Sociales zona Ultzama.