Entra en funcionamiento el nuevo Centro de Recursos Forestales de Sakana y Mendialdea en Irurtzun

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José María Aierdi, visita el nuevo Centro de Recursos Forestales de Sakana y Mendialdea en Irurtzun. - ÍÑIGO ALZUGARAY-GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La madera es el eje del nuevo Centro de Recursos Forestales (CRF) de Sakana y Mendialdea, un edificio público del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente situado en Irurtzun que este miércoles ha abierto sus puertas.

Esta infraestructura es la base desde la que se impulsará la gestión forestal sostenible en la comarca de Sakana-Mendialdea. Pero, además, el edificio será el espacio de trabajo de Basozainak-Guarderío de Medio Ambiente de la demarcación. El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José María Aierdi, acompañado por Unai Razkin Iriarte, alcalde de Irurtzun, ha realizado una visita al nuevo espacio.

En palabras de Aierdi, "hoy no inauguramos únicamente un edificio, sino que ponemos en marcha una herramienta al servicio de nuestros montes, de los profesionales del sector forestal y de los municipios de Sakana y Mendialdea". "Este Centro de Recursos Forestales refuerza la capacidad del Departamento para acompañar una gestión forestal sostenible, cercana y adaptada a las necesidades del territorio", ha señalado.

Esta dotación, en la que el Departamento ha invertido 1,4 millones de euros financiados con los fondos Next GenerationUE, es parte del desarrollo del Plan Director 2024-2027, un eje de trabajo que plantea la construcción de nuevas oficinas para la Dirección General de Medio Ambiente donde sea preciso. Es el caso de la ya terminada de Irurtzun, pero también de la de la Demarcación de Roncal-Salazar en Iciz, cuyo proyecto de ejecución y dirección de obra está actualmente en licitación, y la de la Demarcación de Tudela, en la que se está trabajando en la búsqueda de una nueva ubicación.

También se encuadran en el Plan Director rehabilitaciones y mejoras como las que se están realizando actualmente en Miluze, donde tienen su sede las Demarcaciones de Pamplona, Transversal y Central de Medio Ambiente.

En ese sentido, el consejero ha señalado que "esta actuación es una más del Plan Director de la Dirección General de Medio Ambiente, con el que estamos renovando y modernizando las infraestructuras desde las que trabajan nuestros equipos". "Queremos que dispongan de espacios funcionales, eficientes y tecnológicamente preparados para afrontar los retos de la gestión ambiental del siglo XXI, porque cuidar nuestros montes y nuestro patrimonio natural exige también dotar de los mejores medios a quienes trabajan cada día para protegerlos", ha afirmado.

En esta dotación, impulsar la madera de gestión sostenible no es solamente un objetivo funcional, es también un ejemplo que respalda el uso de la madera como elemento arquitectónico estructural. Por ello, el propio edificio apuesta de forma clara por este material en pilares, vigas o cabios. Las obras del CRF se iniciaron hace un año a cargo de la empresa Guillén Obras y Proyectos S.L. bajo la propuesta redactada por los arquitectos David Serrano y Maier Vélez, de MID Estudio, y Enrique Iriso, de Filo Arquitectos, también responsables de la dirección de obra, que han guiado la visita. El uso de madera certificada es una constante en el resto de oficinas de la Dirección General de Medio Ambiente.

También se ha querido hacer una referencia a la madera como recurso artístico en la escultura colocada en el exterior, una obra firmada por el artista Javier Poveda, que también ha estado presente en la apertura de la dotación.

El edificio, de 556,27 metros cuadrados en una sola planta, se levanta en el polígono industrial de Irurtzun, sobre una parcela propiedad del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. La infraestructura, siguiendo las previsiones del Plan Director de Basozainak-Guarderío de Medio Ambiente, se acerca al sistema Passivhaus, es de consumo energético casi nulo y está dotado de calefacción con caldera de leña -un recurso accesible y renovable-, aerotermia y envolvente térmica estanca. Una cubierta fotovoltaica suministrará energía a las dependencias, además de a los cargadores para vehículos eléctricos.

"El doble uso del edificio Centro de Recursos Forestales (CRF) de Sakana-Mendialdea y como base de la correspondiente demarcación de Basozainak-Guarderío de Medio Ambiente es una garantía de mantenimiento diario y una apuesta de optimización del uso de los recursos, toda vez que entre las funciones que realiza este último colectivo está la coordinación con ayuntamientos para los aprovechamientos forestales comunales y particulares, el marcaje de madera y leña, y la relación con empresas del sector forestal", ha destacado el Gobierno foral.

La Dirección General de Medio Ambiente está llevando a cabo un cambio en las oficinas de guarderío. Además de las dependencias visitadas este miércoles, en Miluze se está llevando a cabo una reforma integral de las oficinas centrales, con una inversión de 1,2 millones; esta rehabilitación incorpora la novedad de integrar un aula de Educación Ambiental que empezará a funcionar en 2027. Además, en estos momentos se encuentran en licitación el proyecto y la dirección de obra para la nueva oficina de la Demarcación de Roncal-Salazar, que se situará en Iciz, con un importe de salida de 145.000 euros.

Las oficinas del Guarderío de Medio Ambiente se ubican en edificios propiedad de la Comunidad foral y son identificativos de la función medioambiental que realizan, por lo que están ubicadas en espacios de bajo consumo energético y diseñados con criterios ecológicos y de sostenibilidad. Están, además, integradas en el territorio, dotadas con espacios e instalaciones funcionales y adaptables a las necesidades específicas del personal asignado. Se busca, también, que cuenten con los mejores sistemas tecnológicos y de comunicaciones.

El Guarderío de Medio Ambiente está organizado en diez demarcaciones territoriales y dos transversales. En la inauguración del CRF ha habido un recuerdo especial para Ibai Etxabarri Oroz, guarda y coordinador de la Demarcación territorial de Sakana-Mendialdea, fallecido en 2025.