La entrada y la visita guiada de los miércoles al MUN vuelve a ser gratuita durante todo 2026

Archivo - Museo Universidad de Navarra. - MUSEO UNIVERSIDAD DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Museo Universidad de Navarra MUN, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona, ofrece de nuevo la gratuidad de la entrada los miércoles durante 2026. Considerando, además, que respecto al calendario escolar se trata del día en el que generalmente el alumnado no tiene clases por la tarde, el Museo adapta las visitas guiadas de los miércoles -que tienen lugar a las 18 horas- a un público infantil y familiar para que visitar el Museo sea una actividad a la que también acudir con los más pequeños.

La gratuidad de los miércoles ofrece la posibilidad de acceder a todas las salas expositivas del MUN, donde se albergan tanto exposiciones temporales como permanentes. Actualmente, el MUN acoge cuatro exposiciones. En la Sala Torre ¿Un cuadro puede ser mi amigo? muestra la labor realizada en los últimos diez años por parte del Área Educativa del Museo y cuenta, además, con un espacio de creación propia donde los visitantes pueden ser parte de la muestra con sus propias creaciones e intervenciones artísticas.

Por otra parte, la exposición recién inaugurada Mirar a otro lado, del artista gallego Nicolás Combarro, presenta en toda la planta -1 su último trabajo, fruto de la residencia del artista en el MUN, junto a otras series de obras ya realizadas anteriormente. El conjunto supone "una bella reflexión en torno a la memoria y la arquitectura, un diálogo artístico con los márgenes de la historia de exquisita belleza", ha explicado el Museo.

La Colección MUN se presenta con la muestra El aura y la construcción de la imagen de José Ortíz Echagüe, y se dedican cuatro salas de planta baja para piezas de pintura y escultura de vanguardia y contemporáneas. Además, esta oferta se completará con una quinta exposición, que se inaugurará el martes 17 de marzo se podrá acceder a la muestra Natura fugit de Jesús Mari Lazkano.