Entrecanales acude al Palacio de Justicia de Pamplona para declarar por su incomparecencia en el Parlamento de Navarra

Archivo - El presidente y CEO de Acciona, José Manuel Entrecanales Domecq. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, ha llegado este viernes sobre las 9 horas al Palacio de Justicia de Pamplona para declarar por no atender, en dos ocasiones, el llamamiento que se le realizó desde el Parlamento de Navarra para comparecer en la comisión de investigación sobre adjudicaciones públicas.

Entrecanales estaba citado a declarar a las 10 horas en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona por un presunto delito de desobediencia, aunque ha llegado al Palacio de Justicia casi con una hora de antelación.

La Mesa del Parlamento de Navarra acordó el pasado mes de marzo dar cuenta al Ministerio Fiscal de la no asistencia del presidente de Acciona a la comisión de investigación. Había sido citado en dos ocasiones a comparecer, los días 20 de enero y 9 de febrero, y ninguno de los dos acudió a la sede del Legislativo navarro.

En ambas citaciones, Acciona envió a dos representantes de la compañía, Joaquín Mollinedo, director de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marca, y al también directivo José Julio Figueroa, quienes dejaron constancia de su asistencia al Parlamento en el registro de la institución.

En este proceso, además, Acciona remitió un escrito a la Cámara en el que trasladaba que el requerimiento de comparecencia dirigido a su presidente podría "no ajustarse al marco normativo regulador de las comisiones de investigación", al entender que podría afectar a derechos fundamentales y no guardar relación directa con el objeto material de la investigación.

Tras la comunicación de la Mesa del Parlamento, la Fiscalía pidió al juzgado de instrucción que abriera diligencias por la incomparecencia de Entrecanales por un posible delito de desobediencia. Para la Fiscalía, la no asistencia del presidente de Acciona "carece de justificación" ya que "había sido advertido expresamente por el propio Parlamento" de que ni el escrito ni la presencia de dos directivos de la compañía en la Cámara podrían suplir su comparecencia personal.