Entrecanales declara durante 30 minutos en el Palacio de Justicia tras su incomparecencia en el Parlamento de Navarra

Archivo - El presidente y CEO de Acciona, José Manuel Entrecanales Domecq, durante la Junta General de Accionistas de Acciona, a 25 de junio de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, ha declarado este viernes durante aproximadamente 30 minutos en el Palacio de Justicia de Pamplona por su incomparecencia ante la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas, a la que fue llamado en dos ocasiones y no acudió.

Entrecanales estaba citado este viernes a las 10 horas en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona y ha llegado al Palacio de Justicia sobre las 9 horas. Posteriormente, finalizada su comparecencia, ha abandonado el Palacio de Justicia por la puerta de atrás, evitando a los medios de comunicación que esperaban su salida en la puerta principal.

A la declaración de Entrecanales han asistido su abogado, Javier Asiáin, el Ministerio fiscal y la letrada del Parlamento de Navarra.

Al término de la comparecencia, el letrado Javier Asiáin ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación que "el señor Entrecanales ha contestado a todas las preguntas tanto de su señoría, como del Ministerio público y de la letrada del Parlamento que ha asistido a la declaración". "Respecto del contenido de la declaración no voy a hacer ningún comentario por respeto al Juzgado, a la Fiscalía y a la letrada del Parlamento", ha señalado Javier Asiáin, que ha explicado que desconoce cuál será el próximo paso de este proceso.

La Mesa del Parlamento de Navarra acordó el pasado mes de marzo dar cuenta al Ministerio Fiscal de la no asistencia del presidente de Acciona a la comisión de investigación. Había sido citado en dos ocasiones a comparecer, los días 20 de enero y 9 de febrero, y ninguno de los dos acudió a la sede del Legislativo navarro.

En ambas citaciones, Acciona envió a dos representantes de la compañía, Joaquín Mollinedo, director de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marca, y al también directivo José Julio Figueroa, quienes dejaron constancia de su asistencia al Parlamento en el registro de la institución.

En este proceso, además, Acciona remitió un escrito a la Cámara en el que trasladaba que el requerimiento de comparecencia dirigido a su presidente podría "no ajustarse al marco normativo regulador de las comisiones de investigación", al entender que podría afectar a derechos fundamentales y no guardar relación directa con el objeto material de la investigación.

Tras la comunicación de la Mesa del Parlamento, la Fiscalía pidió al juzgado de instrucción que abriera diligencias por la incomparecencia de Entrecanales por un posible delito de desobediencia. Para la Fiscalía, la no asistencia del presidente de Acciona "carece de justificación" ya que "había sido advertido expresamente por el propio Parlamento" de que ni el escrito ni la presencia de dos directivos de la compañía en la Cámara podrían suplir su comparecencia personal.