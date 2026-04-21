La escritora Edurne Portela participa en un encuentro literario este jueves en la UPNA

PAMPLONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La escritora Edurne Portela acudirá este jueves, 23 de abril, Día del Libro, a la Universidad Pública de Navarra (UPNA), para mantener un encuentro literario con la comunidad universitaria.

La actividad tendrá lugar de 18.30 a 20.30 en la sala Nicolás García de los Salmones (edificio Los Olivos), con entrada libre. El encuentro está organizado por el Vicerrectorado de Estudiantes, Vida Universitaria y Compromiso Social; la Cátedra de Patrimonio Inmaterial de Navarra y la asociación Aulexna.

Edurne Portela es doctora en Literaturas Hispánicas por la Universidad de Chapel Hill (Estados Unidos) y ha desarrollado su carrera académica en ese país. En 2016 regresó a España y es autora, en la actualidad, de la editorial Galaxia Gutemberg, con la que ha publicado 'El eco de los disparos: cultura y memoria de la violencia' (2016) y la novela 'Mejor la ausencia' (2017), que recibió el Premio 2018 al mejor libro de ficción del Gremio de las librerías de Madrid y, su traducción al italiano, el Premio Internacional Ciudad de Cassino.

Su novela 'Los ojos cerrados' (2021) fue galardonada con el Premio Euskadi de Literatura 2022 y el Premio Estado Crítico 2022. En 2023 publicó 'Maddi y las fronteras', que está siendo adaptada para una serie. La mayoría de sus novelas están traducidas al italiano y francés en las editoriales Lidau y Voland (Italia) y Liana Levi en Francia. Desde 2021, es editora de su propia colección para Galaxia Gutenberg. También colabora con medios de comunicación.