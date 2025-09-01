La Escuela de Música Joaquín Maya abre la inscripción a nuevos alumnos para agrupaciones instrumentales y vocales

PAMPLONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Municipal de Música Joaquín Maya abre este lunes el plazo de inscripción para que personas ajenas al centro puedan participar en sus agrupaciones instrumentales y vocales.

La Escuela cuenta con una treintena de agrupaciones, como bandas, orquestas, fanfarres, o coros, entre otras. Las personas interesadas disponen de plazo hasta el día 8 de septiembre para realizar la inscripción a través de la página web de la escuela de música.

Estas agrupaciones combinan alumnado matriculado en el centro con alumnado externo. No obstante, los primeros tienen prioridad. Es por ello que puede ocurrir que no todas las agrupaciones cuenten con plazas disponibles.

Las personas interesadas podrán solicitar plaza en más de una agrupación. Una vez realizada la inscripción, el profesorado de cada agrupación podrá solicitar una prueba de nivel a las personas aspirantes.

Será el 25 de septiembre cuando se den a conocer los listados de personas admitidas, que deberán formalizar la matrícula entre el 27 de septiembre y el 1 de octubre.

El precio del curso en una agrupación es de 85,80 euros, si bien existen diversas reducciones, que van desde el 10% hasta el 100% del coste de la matrícula, en función de distintas situaciones familiares y económicas.

Las agrupaciones ensayan, por lo general, un día a la semana, en horario de tarde. Además, realizan conciertos y salidas musicales a lo largo del curso, como en Navidad y en otros eventos.

En este sentido, las agrupaciones son "una herramienta para acercar la escuela al conjunto de la ciudad, llevando su música y su voz por los barrios de Pamplona". Además, son "una oportunidad para que el alumnado pueda avanzar en su instrumento haciéndolo en grupo, combinando intereses y gustos".

La Escuela Municipal de Música ofrece formación no reglada a cerca de 900 alumnos. Sus clases se estructuran en nueve años de formación, que combina asignaturas instrumentales y teóricas. Además, ofrece preparación específica para acceder a enseñanzas profesionales de música. En la actualidad imparte estudios de 23 instrumentos, además de Lenguaje Musical, Coro y Armonía.