Las escuelas infantiles municipales de Pamplona comienzan el nuevo curso este lunes con 1.070 niños y niñas matriculados

PAMPLONA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.070 niños y niñas de 0 a 3 años comienza este próximo lunes 17 de agosto el curso 2026 - 2027 en las escuelas infantiles municipales de Pamplona. Ocho de las doce escuelas infantiles tienen sus plazas completas y cuatro cuentan con vacantes, que se intentarán cubrir con las solicitudes que lleguen, también a partir de este lunes, con la apertura de un procedimiento de admisión fuera de plazo.

Las doce escuelas infantiles municipales son Haurtzaro, Mendillorri y Donibane, con modelo en castellano; Izartegi, con modelo en euskera; Mendebaldea, con euskera y castellano; Hello Azpilagaña, Hello Egunsenti y José María Huarte, con castellano y actividades en inglés; Goiz Eder, con euskera y con castellano con actividades en inglés; y Hello Buztintxuri, Lezkairu y Fuerte del Príncipe - Printzearen Harresi, con actividades en inglés tanto en euskera como en castellano. Un 88,9% de las plazas que se ofertan para este curso se corresponden con jornada completa y un 11,1% con media jornada.

La media jornada en las escuelas infantiles municipales abarca un horario de entrada de 8 a 9 de la mañana y un horario de salida de 12 a 13 horas, con una estancia máxima de cuatro horas. Las escuelas de jornada completa ofertan una jornada máxima de siete horas, con un horario máximo de apertura del centro de 7.30 a 16 horas, informan desde el Ayuntamiento de Pamplona.

COBERTURA DE VACANTES MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE FUERA DE PLAZO

Con el inicio del nuevo curso, el organismo autónomo Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona abre también el llamado procedimiento fuera de plazo para cubrir las vacantes que tienen algunos centros. A día de hoy, disponen de plazas vacantes las escuelas infantiles Hello Azpilagaña, José María Huarte, Goiz Eder y Hello Egunsenti, en diferentes edades, modalidades de jornada y modelos lingüísticos.

Estas plazas pueden solicitarlas las familias a partir de este lunes 17 de agosto, en un procedimiento que permanecerá abierto hasta el 12 de febrero de 2027. Las personas interesadas pueden consultar la información actualizada sobre este procedimiento de admisión fuera de plazo en la página web del organismo autónomo Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona. En la solicitud podrán señalarse hasta tres opciones, por orden de preferencia. La asignación de vacantes se realizará semanalmente, a partir del 25 de agosto, siguiendo el orden de presentación de las solicitudes.

PROYECTO EXPERIENCIAL PARA LACTANCIA MATERNA

La línea pedagógica común de las escuelas infantiles municipales de Pamplona es el marco que da coherencia a la actuación práctica a lo largo del curso, tanto profesional como familiar. El nuevo curso abre nuevas oportunidades para profundizar educativamente, en observación y en investigación. El organismo autónomo ha elaborado un documento práctico que aborda la relación con los niños, las niñas y las familias. Un "texto vivo" que quiere servir como base para "poder pensarlo, reflexionarlo y conversarlo en los equipos educativos".

Se quiere continuar también con la reflexión sobre la relación familia-escuela. Este proyecto se puso en marcha el curso pasado para "profundizar en las formas de comunicación y en las riquezas de la diversidad familiar para que cada familia encuentre la forma de participar y de sentirse parte de la escuela infantil". De esta forma, se concibe la escuela infantil como "un recurso cultural, educativo y social para toda la ciudad".

Se va a iniciar un proyecto experimental-experiencial sobre lactancia materna en una de las escuelas infantiles, con el acompañamiento de pediatras, enfermera, trabajadora social y nutricionista, además de los equipos educativos y de dirección, con el objeto de analizar y construir una "sensibilización singular y una reflexión conjunta" para acompañar a las familias en esta forma de alimentación básica en la crianza de hijos e hijas.