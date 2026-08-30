Eslava celebra el 5 de septiembre la segunda edición de Legatum para recorrer la historia de la localidad

PAMPLONA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Eslava celebra el próximo sábado 5 de septiembre la segunda edición de 'Legatum: patrimonio, cultura y vino', una propuesta cultural que recorrerá la historia del pueblo a través de distintos espacios y épocas.

La actividad comienza en el edificio Núcleo de Territorio Eslava, continúa en el pasadizo medieval y finaliza en el atrio de la Iglesia de San Miguel.

Arqueología, patrimonio y música articularán un mismo relato sobre el legado de Eslava y su capacidad para generar actividad y futuro en la Baja Montaña.

La alcaldesa de Eslava, Estíbaliz Lerga, ha señalado en una nota que la localidad "conserva una historia excepcional que comienza antes de la ciudad romana y llega hasta nuestras viñas y la bodega cooperativa". "Con 'Legatum' queremos contarla de forma conectada, porque conocer y compartir este legado genera orgullo local, actividad y futuro para los pequeños pueblos", ha afirmado.

La programación se abrirá con la conversación '¿A qué sabía la Navarra romana? Patrimonio, vino e identidad en la Baja Montaña de Navarra'. Participarán Javier Larequi, investigador y arqueólogo; Félix Cibriain, jefe de negociado de Viticultura de EVENA, y Julián Palacios, director de Viticultura Viva.

Sus intervenciones relacionarán la investigación de Santa Criz con la evolución del viñedo y el uso turístico de los recursos culturales.

Posteriormente se presentarán los nuevos hallazgos de la última campaña en el castro vascón de Santa Criz. Los trabajos han permitido recuperar materiales de la Segunda Edad del Hierro e identificar restos de una muralla defensiva monumental y estructuras domésticas anteriores a la ciudad romana.

La actividad continuará en el pasadizo medieval, donde Francesca Mariani, técnica de turismo del Ayuntamiento de Eslava, explicará el origen, la función y el valor de este espacio.

A continuación, Félix Cibriain dirigirá una cata de vino elaborado con Berués, variedad de uva tinta documentada en 1620 y que llegó a estar prácticamente desaparecida. La actividad permitirá conocer el trabajo de EVENA en la localización, identificación, conservación y recuperación de variedades históricas del viñedo navarro.

La experiencia concluirá con el concierto 'Roma a través del cine', del grupo Legatum Ensemble. Se celebrará en el atrio de la iglesia, frente al edificio Núcleo Territorio Eslava. Las entradas cuestan 20 euros y pueden adquirirse en la plataforma de reservas de Red Explora Navarra. El evento está subvencionado por el Gobierno de Navarra.