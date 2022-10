Esnaola valora la "magnífica respuesta" ciudadana a los Encuentros de Pamplona 72-22, con casi 11.500 asistentes

PAMPLONA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Deporte del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, ha afirmado que la "magnífica respuesta" ciudadana a la "llamada tan arriesgada" de los Encuentros de Pamplona 72-22 ha llenado a los organizadores de una "satisfacción enorme". Según ha explicado la consejera, casi 11.500 personas han participado en las sesiones celebradas en Baluarte.

Así lo ha manifestado este martes, en su intervención durante la última jornada de los Encuentros, que, a su juicio, "no hubieran tenido sentido sin la ciudadanía" y si esta "no hubiera respondido de forma tan activa e interesada".

Según la consejera, han sido unos "días intensos" en los que se ha podido disfrutar de experiencias "desde la coincidencia pero también desde la discrepancia", aunque siempre "enriquecedoras". "Casi un centenar de diferentes voces ayudando a desentrañar las incógnitas presentes y futuras de nuestra sociedad. La filosofía, la literatura, el cine, la música, la danza o la tecnología, entre otras. En resumen, la cultura y su capacidad para interpelar, crear y analizar a nuestra disposición para ayudarnos a interpretar la realidad y a dibujar nuevos horizontes desde las claves fundamentales en lenguajes del siglo XXI", ha apuntado Esnaola.

Además, ha remarcado que "acercar al público los nuevos lenguajes que propone el mundo contemporáneo y hacerlo inteligible no es fácil, es todo un reto que compite, además, con la sensación de espectadores adormecidos que solo responden ante estímulos volátiles". "Pero la realidad de estos 12 días de encuentros ha puesto de relieve que esta afirmación no es cierta, ya que casi 11.500 personas han participado en las sesiones celebradas en Baluarte y en el resto de actividades del programa de estos días, sin contar el numeroso público que ha participado en las actividades de calle", ha añadido.

La consejera ha subrayado que, además de "recolocar en su posición" a la cultura y al arte, el "interés" de estos encuentros ha sido "establecer un punto de partida que conduzca a una nueva dimensión cultural de nuestra comunidad de manera sostenida e innovadora, transformadora también, capaz de ofrecer una dimensión ética y de propiciar una ciudadanía crítica".

Finalmente, Esnaola ha querido reconocer "el trabajo y la generosidad" de las personas y entidades que han hecho posible esta iniciativa, así como de los más de 100 artistas y pensadores "que han establecido un vínculo con Pamplona difícil de olvidar".

En la misma línea se ha mostrado el comisario de la programación, Ramón Andrés, que ha afirmado que "Pamplona ha vivido con una intensidad que no esperábamos este acontecimiento". Tras asegurar que "todo el mundo ha tomado buena nota de esta participación", Andrés ha esperado que "ojalá entre todos podamos hacer que esto no termine aquí". "Les agradecemos esta implicación, esta fidelidad, que para nosotros ha sido no solo importante, sino el motivo de todo este trabajo", ha trasladado a los asistentes.