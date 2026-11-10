'Por España, por Navarra, por fin', lema de la campaña de la coalición UPN-PP para las elecciones generales

Los candidatos de la coalición UPN-PP al Congreso Leticia San Martín, Sergio Sayas y Carmen Alba, y al Senado, Javier Esparza - EUROPA PRESS

PAMPLONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

'Por España, por Navarra, por fin', es el lema que la coalición UPN-PP ha elegido para la campaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Así lo han dado a conocer este martes en Pamplona, en un acto en el que han comparecido los candidatos al Congreso Leticia San Martín, Sergio Sayas y Carmen Alba, y al Senado, Javier Esparza.

En su intervención, Leticia San Martín ha afirmado que "cuando el pasado 5 de octubre Pedro Sánchez anunció que habría elecciones generales el próximo 29 de noviembre, estoy segura de que muchísimos españoles y muchísimos navarros pensaron lo mismo que nosotros: por fin".

"Por fin ha llegado la oportunidad de demostrar que la política no es lo que estamos viendo estos últimos años de la mano del Partido Socialista. La política no es la confrontación, la trinchera, ese muro que han decidido construir entre unos y otros. La política no debe ser el mercadeo constante de apoyos y cesiones a cambio de mantenerse en el poder a cualquier precio. La política tampoco es un cambio de principios según nos convenga y tampoco es utilizar las instituciones como mero instrumento al servicio de un partido político", ha subrayado la candidata.

Frente a la "campaña del temor" del Partido Socialista, que "quiere que la gente vaya a votar por miedo" a "recortes, privatizaciones y menos derechos", lo cual es "todo mentira", UPN y PP ofrecen "esperanza". Una "esperanza" de "saber que las cosas se pueden hacer de otra manera", que "se puede gestionar mejor, bajar los impuestos y tener mejores servicios públicos; ser joven y tener oportunidades para desarrollar proyectos de vida"; tener unas infraestructuras "seguras y fiables"; y un sistema sanitario "mejor, con menos listas de espera", entre otras cuestiones.

"Desgraciadamente, seguimos viendo estos últimos días lo que nunca debería ser la política. De la mano del Partido Socialista y de partidos de izquierda seguimos viendo cómo con mentiras y con bulos se quiere infundir miedo a la población", ha añadido. Ante "esa campaña del miedo", UPN-PP quiere "que la gente vaya a votar por esperanza, con tranquilidad, mirando al futuro con optimismo".

"ÚNICA GARANTÍA" PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS

Sergio Sayas, por su parte, ha señalado que "el Ministerio de Transportes de este país se ha convertido en un centro de mordidas y de corrupción socialista". A su juicio, "de lo que van a estas elecciones es de que el Ministerio de Transportes siga siendo el epicentro de la corrupción socialista o pase a ser el motor del desarrollo de Navarra, impulsando obras vitales para esta comunidad", como es la autovía, o el tren de alta velocidad, o desde otros ministerios, el Canal de Navarra. Por ello, "la única garantía" para que Navarra desarrolle estas infraestructuras es la coalición UPN-PP.

"Vamos a apostar por la regeneración democrática y por la reconstrucción de España, también en materia de infraestructuras. Y el compromiso de esta coalición es pelear por las infraestructuras claves para el desarrollo social y económico de esta tierra", ha manifestado.

Por otro lado, "otro de los hechos importantes donde vemos la negligencia del gobierno de Sánchez y de Chivite ha sido en materia de vivienda". "El intervencionismo y el sectarismo propio de la izquierda más radical de Europa ha tenido consecuencias, y es que han convertido a los jóvenes españoles en una generación cuyo acceso a la vivienda es directamente una misión imposible", ha criticado.

"Y ahora nos encontramos con que mañana hay una huelga. ¿Una huelga contra quién? Porque en Navarra, ¿qué excusa van a poner? Llevan ocho años gobernando María Chivite en Navarra y ocho años Pedro Sánchez en España, y el drama de la vivienda no puede ser peor. Lo de mañana no es una huelga, es una performance de estómagos agradecidos, sumisos al sanchismo, que se han acordado ocho años después de un drama de la vivienda que ellos han provocado con sus políticas", ha apuntado.

"DIGNIDAD DE LAS VÍCTIMAS"

Por su parte, Javier Esparza ha señalado que algunos de los principios "innegociables" para la coalición serán la "dignidad de las víctimas" de ETA y "la honradez de los gobiernos", porque "hay principios que valen mucho más que cualquier sillón de gobierno". "La herencia que hemos recibido de Pedro Sánchez después de todos estos años es una EH Bildu más fuerte y blanqueada, una Navarra utilizada como moneda de cambio y la defensa de la corrupción como forma de hacer política", ha criticado.

Entre otras cuestiones, se ha comprometido a eliminar de la Constitución la disposición transitoria cuarta, porque "Navarra sabe lo que es" y tiene "identidad propia". "No queremos que las decisiones que afectan a Navarra dejen de tomarse en el Parlamento foral. No queremos tener un Gobierno que deje de tomar las decisiones en el Palacio de Navarra", ha señalado, tras añadir que la Comunidad tiene "capacidad de decisión" y "queremos mantenerla". "No queremos ser ninguna diputación vasca más, ni tampoco ninguna diputación española más. Somos la única Comunidad foral de España, y eso es lo que queremos seguir siendo", ha reivindicado.

También ha remarcado Esparza que "la dignidad de las víctimas de ETA siempre va a estar por delante de cualquier decisión", y que con el actual Ejecutivo ha sido "indecente" y "miserable" cómo "han jugado con ellos estos años, por los votos de EH Bildu". "Pedro Sánchez ha mercadeado con el dolor de las víctimas y con la dignidad de la democracia española", ha subrayado, tras añadir que "Sánchez cambió libertad de presos de ETA por investiduras" y "presos por presupuestos".

En tercer lugar, ha considerado que "España necesita un cambio porque necesitamos un gobierno honrado, sin sombra de corrupción". "Hoy estamos ante dos gobiernos, el de España y el de Navarra, acosados por la corrupción, y el compromiso de esta coalición es tolerancia cero con la corrupción, el que la haga, que la pague", ha dicho, tras añadir que "todo comenzó en Navarra", con Santos Cerdán.

Por último, ha afirmado que "nos comprometemos también a derribar, a demoler los muros que separan a los españoles", ya que "el sanchismo lo único que ha buscado durante todos estos años ha sido la confrontación directa, la separación, en un relato para justificar sus pactos indecentes". "Sus pactos con aquellos que lo que quieren es terminar con España. Se ha tensionado la convivencia en grado excesivo. Han inventado bulos, han separado a los españoles, o nos han intentado separar entre 'los que están con Sánchez son buenos' y 'los que no están con Sánchez somos malos'. España no necesita esa tensión, necesita convivencia", ha manifestado.

Finalmente, Carmen Alba ha criticado la "enorme" presión fiscal en Navarra mientras que los servicios públicos "son cada día peores". A su juicio, "el gasto público que tiene este gobierno socialista" es "enorme" y tiene "una administración tremenda" que para "lo único que sirve es para tener contentos a todos sus socios de gobierno". "Y es más, llevamos años sin presupuestos generales del Estado", ha apuntado.

A su juicio, "lo que hay que hacer es recuperar la calidad de los servicios públicos", como la sanidad, o "recuperar la excelencia educativa", y que las familias puedan "elegir libremente el centro educativo al que quieran llevar a sus hijos, independientemente de la capacidad económica que tengan". "También queremos en Navarra un 0 a 3 gratuito y universal para todo aquel que esté en esa etapa escolar, independientemente de que pueda matricular o no a su hijo en una escuela infantil pública", ha añadido.

Alba ha apostado también por "devolver la seguridad que necesitan los ciudadanos", ya que "la inacción socialista en este tema ha hecho que nuestra Comunidad sea cada vez más insegura". Entre otras cuestiones, ha considerado que "tenemos que proteger a los propietarios, los okupas fuera en 48 horas".