Esparza afirma que UPN saldrá "reforzado" de su congreso y Sayas aboga por "recuperar la ilusión interna"

Los candidatos a la Presidencia de UPN, Javier Esparza y Sergio Sayas, han esperado contar con el respaldo de la militancia para ser elegidos en el congreso que el partido celebra este domingo en el Baluarte de Pamplona.

Ambos candidatos han acudido, sobre las 11.30, a ejercer su derecho al voto en un congreso que ha comenzado a las 9.00 horas con la constitución de la mesa del congreso. Posteriormente, se ha dado cuenta del informe de cuentas y actividad del partido y se han expuesto las ponencias que establecen el funcionamiento de UPN y sus líneas de actuación.

Debido a la situación sanitaria por el Covid-19, y con el fin de evitar aglomeraciones, se han establecido puntos de votación en Pamplona (Baluarte), Tudela, Estella, Tafalla, Cáseda y Elizondo. De hecho, esta cita, prevista inicialmente para marzo, tuvo que retrasarse debido a la crisis sanitaria.

El declaraciones a los medios de comunicación, Javier Esparza, que opta a revalidar como presidente de UPN, se ha mostrado convencido de que el partido va a salir de este congreso "reforzado". "Nos va a dar fortaleza y confianza para seguir trabajando en un futuro", ha remarcado.

Ha destacado la participación de la militancia a lo largo de la jornada, que ha calificado de "tremendamente importante". "Somos el primer partido de Navarra, yo creo que hoy lo vamos a volver a demostrar", ha manifestado Esparza, que ha destacado que UPN "está enraizado en todas las zonas de Navarra".

El candidato a la Presidencia del partido regionalista ha esperado "tener el respaldo de la mayoría de los afiliados después de un trabajo de estos cuatro años que tiene unos resultados, que es público y es conocido".

Ha valorado que se presenta a este congreso con un equipo "solvente" acompañado por con el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, como vicepresidente de su candidatura, y con la actual secretaria general del partido, Yolanda Ibáñez, optando a revalidar el cargo. Un equipo "tremendamente sólido para UPN y para afrontar el futuro, porque de lo que estamos hablando es de los próximos cuatro años del principal partido de Navarra y el único que toma las decisiones en esta comunidad".

Preguntado sobre el hecho de que se haya presentado una candidatura alternativa al Congreso, Javier Esparza ha indicado que "es legítimo" si bien ha opinado que "no era el momento" y que "no hay una razón de peso como para mantener esta confrontación en un día como hoy".

SAYAS APUESTA POR "RECUPERAR EL PARTIDO DESDE LA ESENCIA"

Por su parte, Sergio Sayas ha opinado que no tiene que haber "una necesidad para concurrir democráticamente a una elección", si bien ha remarcado que, en este caso, "la hay". Al respecto, ha explicado que quiere "volver a recuperar el partido desde la esencia, hacer un partido de abajo arriba que en los últimos tiempos he visto mucho más dirigido en una sede central que a pie de calle".

Sayas se ha mostrado "optimista" ante este congreso y ha señalado que viene con la intención de "escuchar con total respeto la voluntad de los afiliados".

Ha valorado que a lo largo de los últimos meses "hemos hecho por parte de las dos candidaturas una demostración de respeto, una confrontación de dos modelos de partido pero sin escándalos públicos ni malas palabras". Algo que, ha remarcado, "indica la madurez democrática" de UPN.

Sayas ha considerado que la formación regionalista "necesita recuperar la ilusión, motivar internamente a todos los afiliados, convertirlos en militantes, porque desde esa recuperación de la ilusión interna seremos capaces de recuperar la ilusión de la sociedad navarra y con ello el Gobierno de Navarra, que es la aspiración principal de UPN".

"Si de algo ha dado ejemplo UPN a lo largo de los más de 40 años de trayectoria que tenemos, es ser un partido de ampliamente democrático, fuimos el primer partido de este país que era asambleario, hemos decidido cada una de las candidaturas de manera abierta, y esta vez es así", ha resaltado. "La unidad no puede ser a costa de menos democracia", ha manifestado Sayas, que ha añadido que "no creo en los partidos donde no se puede debatir ni reflexionar". "UPN no es eso, nunca lo ha sido y espero que no lo sea jamás en el futuro"

El candidato a la Presidencia de UPN ha esperado que "pase lo que pase sigamos trabajando en un proyecto único que somos". "Lo importante no es Javier Esparza ni Sergio Sayas, lo importante es el proyecto de UPN; elijan lo que elijan hoy los militantes mañana todos seremos UPN y estaremos detrás de quien la militancia haya elegido".

El Congreso de UPN se clausurará a partir de las 16.00 horas, momento en que se anunciará el resultado de las votaciones para finalizar con el discurso del presidente electo del partido.