Esparza dice que aún no se ha tomado una decisión sobre la reedición de NA+ y que "se tomará cuando llegue el momento"

PAMPLONA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado que aún no se ha tomado una decisión sobre la continuidad de la coalición Navarra Suma (NA+) de cara a las próximas elecciones y que "se tomará cuando llegue el momento".

"No hay nada nuevo, no hemos tomado una decisión, cuando llegue el momento la tomaremos y la haremos pública", ha afirmado este martes, en respuesta a los medios de comunicación tras una rueda de prensa.

A preguntas sobre si el aumento de votos que se prevé en las encuestas para el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sería un factor "positivo" para mantener la coalición, Esparza ha respondido que este hecho "no tiene nada que ver".

"Creo que hay una tendencia, y es que el centro derecha de este país está subiendo en apoyos y que la izquierda está bajando. Eso es lo que creo que está ocurriendo en general y lo que creo que va a ocurrir en Navarra. Eso no va a marcar, en ninguno de los casos, la continuidad o no continuidad de Navarra Suma, no tiene nada que ver", ha afirmado.

A juicio de Esparza, esto "es una consecuencia de la falta de credibilidad", en este caso del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "y una consecuencia también de los acuerdos con aquellos que lo único que quieren es romper este país, que no son entendidos por los votantes socialistas, que terminan votando, como van a terminar votando en Navarra, al centro derecha".

En respuesta a los periodistas sobre si se plantean una opción "abierta" a la plataforma creada por los diputados expulsados temporalmente de UPN, Sergio Sayas y Carlos García-Adanero, Esparza ha indicado que no tiene "nada que apuntar en esa dirección".

"No tengo nada que decir, yo hablaré en su momento con quien tenga que hablar y fijaremos cuál es el futuro. Nada que apuntar en esta dirección, los dos diputados están suspendidos porque nos han engañado a todos, yo creo que es algo público y es evidente, y por tanto la realidad está donde está", ha respondido.