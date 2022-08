Esparza dice que las políticas de EH Bildu están "frenando" a Navarra y generando "retroceso y deterioro"

PAMPLONA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado que los "pactos del PSN con EH Bildu, lejos de lograr progreso, lo que generan es todo lo contrario", ya que las políticas de EH Bildu están "frenando" a Navarra y generando "retroceso y deterioro" de la economía y el empleo.

Así lo ha manifestado este jueves en una rueda de prensa en la que ha realizado una valoración de la situación actual y del transcurso de la legislatura.

"Hemos vuelto a constatar lo que se venía produciendo desde el inicio de la legislatura: las políticas de EH Bildu están frenando a Navarra. Los pactos de PSN con EH Bildu, lejos de lograr progreso, lo que generan es todo lo contrario", ha subrayado.

Tras remarcar que "las políticas de EH Bildu no son las mejores compañeras de viaje", ha añadido que "es evidente que, desde el punto de vista ético y moral, pactar con quien sigue sin condenar los asesinatos de ETA deja mucho que desear, pero además está suponiendo más retroceso y deterioro de economía y empleo".

Además, ha apuntado que "tampoco ayudan" las "divisiones entre los socios del pentapartito", tras citar las "acusaciones de chantaje" vertidas desde Geroa Bai hacia el PSN. "Están perdiendo el tiempo en sus cuentas internas, en sus cambalaches para mantenerse en el poder, porque ese es el único objetivo que tiene, y no dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos", ha considerado, tras añadir que "con su deficiente gestión y su atadura a EH Bildu, el gobierno del PSN está generando un progresivo deterioro de Navarra y una pérdida del liderazgo" que la Comunidad foral "tuvo en otros momentos".

Entre otros aspectos, ha criticado que el Gobierno de María Chivite no esté "utilizando el régimen foral para ayudar a la sociedad, para bajar impuestos, para hacer de Navarra una tierra más competitiva y más atractiva".

"Este gobierno tiene más dinero pero lo gasta de forma ineficiente porque presta peores servicios públicos a los navarros y desatiende asuntos que son fundamentales para el futuro y el desarrollo de esta tierra", ha señalado, tras citar como ejemplos de "mala gestión" las políticas desarrolladas en materia de salud, vivienda protegida, industria, I+D+i, sector primario o desarrollo de infraestructuras como el TAV o el Canal de Navarra.

En cuanto a salud, ha indicado que Navarra es la tercera comunidad con mayor presupuesto per cápita destinado a este fin, y que cuenta "con más presupuesto que nunca esta legislatura". Sin embargo, ha asegurado que el Gobierno foral "ha hecho una malísima gestión de la pandemia" y "se ha llevado por delante el prestigio de la sanidad navarra".

En materia de vivienda protegida, ha criticado que no se está ofreciendo "un futuro ni una respuesta" al conjunto de ciudadanos, ya que entre 2011 y 2015, UPN calificó como VPO 5.035 viviendas, mientras que en estas dos últimas legislaturas, en los gobiernos liderados por Uxue Barkos y por María Chivite, respectivamente, se han calificado 2.799. Los jóvenes "tampoco salen bien parados", según Esparza, porque la tasa de emancipación juvenil se encuentra en el 13,8%, un porcentaje "peor" que la media española.

Por otro lado, ha apuntado que el gasto en I+D+i durante 2021 ha sido de 87 euros por habitante, mientras que en 2007 se destinaban 183. En la misma línea, ha subrayado que en Agricultura, ganadería y alimentación se están destinando 138 euros por habitante, frente a los 209 de 2007. Además, de asegurar que Navarra "es la comunidad que más IRPF paga", también ha criticado el "retraso" en infraestructuras "vitales" y de las que EH Bildu "no quiere" su desarrollo", como el Canal o el tren. "A este Gobierno le importa muy poco el futuro de Navarra", ha manifestado, tras añadir que al presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, "Navarra no le importa nada, y por eso no invierte nada". "Y Chivite no está exigiendo a Sánchez nada, con su silencio está bendiciendo el retraso y la inacción", ha afirmado.

Según Esparza, el de María Chivite es un Ejecutivo "agotado, dividido, incapaz de hacer progresar a Navarra", y "cada vez hay más socialistas que cuestionan los socios que tiene el Partido Socialista, que cuestionan los pactos y las políticas", lo cual "está detrás de los batacazos electorales" del PSOE en otras comunidades.

"Es un Gobierno falto de ambición y de ideas, un Gobierno que se ha instalado en el conformismo y la mediocridad. Chivite está haciendo seguidismo total de las políticas de Pedro Sánchez, ha renunciado a hacer políticas propias, a usar nuestro autogobierno como herramienta para hacer frente a los problemas y aliviar el bolsillo de los navarros", ha criticado, tras apuntar que Navarra "necesita políticas moderadas, alejadas del radicalismo de EH Bildu". "Navarra necesita un cambio y no tengo duda de que ese cambio llegará en 2023", ha indicado.