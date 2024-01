Esparza dice que Chivite se "ha cubierto de porquería" con la moción de censura

La presidenta pide a Esparza que "asuma las decisiones legítimas y democráticas"



PAMPLONA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha afirmado este jueves que, con la moción de censura en Pamplona, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, se ha metido en "un gran lodazal" y que "es imposible que usted salga limpia". "Se cubre de porquería y se ha cubierto de porquería para siempre", ha afirmado. Chivite, por su parte, le ha pedido que "asuma las decisiones legítimas y democráticas" porque "ya resulta monótono y cansino todo este enfado que ustedes tienen con el tema de Pamplona".

En una pregunta oral de UPN en el pleno del Parlamento a la presidenta, ésta ha defendido que la moción de censura es "un instrumento político, democrático, constitucional" y que "el cambio en Pamplona es hacia otro modelo de ciudad, hacia otro modelo de convivencia, con una convivencia más integradora".

Esparza ha acusado a la presidenta de que, con este tema, "lo que no puede es meterse debajo de la mesa, como acostumbra cada vez que tenemos un tema que a usted parece que le puede salpicar de una forma negativa". "Darle la Alcaldía de Pamplona a EH Bildu salpica y mancha, claro que mancha", ha indicado, para afirmar que "eso no se puede blanquear ni en un día, ni en dos, ni en tres, ni en muchos meses o en muchos años".

Ha acusado a Chivite de "hacer de la mentira su manera de articular la política" y ha afirmado que "no es de fiar". "No tiene palabra, no tiene credibilidad señora Chivite, es capaz de mentir a la cara hasta aquellos que depositan la confianza en usted, aquellos que le votan", ha señalado, para censurar que han pasado "del no pactaré con Bildu a pactaré con Bildu".

Ha añadido Esparza que la presidenta ha pasado también "del defenderemos a las víctimas a fortalecer al partido que se está riendo de las víctimas, que no condena los asesinatos de ETA y que brindó cada vez que se asesinó a una de esas víctimas". Ha criticado que "romper la convivencia e hipotecar el progreso de Navarra es lo que usted ha hecho y de lo que es la primera responsable".

El portavoz regionalista ha comentado que Covite ha censurado que ha habido 67 actos de apoyo a ETA en Navarra y ha preguntado si "esto mejora la convivencia en esta tierra". Tras ello, ha acusado a Chivite de ser "cómplice de los actos de apoyo a los terroristas de ETA". "Usted está reconociendo, está fortaleciendo a la formación política que los avala, que los impulsa", ha reprochado, para señalar que EH Bildu "ha estado siempre en contra de todo, de Itoiz, del Canal, del tren de alta velocidad, de las autovías, del Navarra Arena...".

"Usted, señora Chivite, no está siendo honrada ni con sus votantes ni con la sociedad navarra, está vendiendo Navarra por fascículos, fortaleciendo a aquellos que quieren que Navarra sea otra cosa", ha apuntado Esparza, quien ha indicado a la presidenta que "va a pasar a la historia negra del socialismo español y a la historia negra de la Comunidad foral".

La presidenta de Navarra ha reprochado por su parte a Esparza que "Covite pidió que no se instrumentalizara a las víctimas, cuestión que sigue haciendo cada pleno". "Nadie espera que usted comparta el cambio de gobierno que se ha hecho en Pamplona, pero creo que sería de agradecer, sobre todo porque ya resulta monótono y cansino todo este enfado que ustedes tienen con el tema de Pamplona, que asuma las decisiones legítimas y democráticas", ha pedido a Esparza.

Ha indicado que en UPN están, tras la moción de censura, en la fase de la ira y que "a la ciudadanía navarra le gustaría que pasaran a la fase de la aceptación y se situaran en la realidad de una decisión política, legítima, democrática, constitucional aunque a ustedes no les guste".

La presidenta ha señalado que en el acuerdo para la Alcaldía de Pamplona "hay un compromiso en ese acuerdo con las víctimas del terrorismo y con la memoria" y que "UPN se ha instalado en la política de mirar atrás, en lugar de hacer política mirando al futuro". "¿A usted no le parece bien que Bildu reconozca el daño causado? ¿A usted no le parece bien que Bildu haya adquirido un compromiso por reconocer, reparar y dignificar a las víctimas del terrorismo? ¿A usted no le parece bien ni cree positivo mantener en condiciones los lugares de memoria, evitar situaciones de humillación a las víctimas o trabajar por un plan de convivencia y de respeto a cualquier posición política?", le ha preguntado.

Para Chivite, "hay que mirar al futuro con esperanza". "Tras más de 12 años de la derrota de ETA por parte de la democracia, de los demócratas, es la primera vez en décadas que ETA no condiciona los acuerdos políticos en esta tierra. Solo ustedes intentan seguir utilizando a ETA para seguir evitándolos", ha dicho, para afirmar que "se abre un nuevo tiempo".