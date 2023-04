Esparza dice que "muchos votantes socialistas algún día han llorado por los acuerdos de su partido con EH Bildu"

PAMPLONA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha censurado este martes que "el PSOE ayude" a EH Bildu y lo "normalice" como un partido más, lo que, a su juicio, ha hecho que "muchos votantes socialistas, que no se si duermen o no, algún día hayan llorado por los acuerdos de su partido con esta gente". Según ha dicho, "ese es el éxito del PSN, hacer más fuerte a Bildu".

En rueda de prensa, Esparza ha señalado que "la gente va a votar" en las próximas elecciones porque "la sociedad navarra está harta de cuatripartitos y pentapartitos y de que no se responda a sus necesidades". "Todas las encuestas dicen que Bildu sube, y sube porque se le ha blanqueado, los socialistas han normalizado a Bildu como un partido más cuando no lo es porque sigue sin condenar los asesinato y sigue defendiendo a los presos", ha dicho, para afirmar que "son los mismos de siempre".

Esparza ha señalado que, de cara a los comicios del 28M, "todas las encuestas dicen que UPN va a ganar las elecciones, con más parlamentarios o menos, pero nadie duda en Navarra de que UPN va a ganar las elecciones". "Va a seguir siendo la primera fuerza; vamos a tener un grandísimo resultado, vamos a ser la primera fuerza con mucha diferencia", ha sentenciado, para indicar que presentarán las listas al Parlamento después de Semana Santa.

Ante los medios de comunicación, Esparza ha defendido el régimen foral, "injustamente atacado en muchas ocasiones", porque "es lo que nos ha dado una capacidad de gestión y autogobierno". "Nos ayudó a situar a Navarra en una Comunidad líder", ha indicado, para señalar que "desgraciadamente llevamos tiempo en que esto no es así y el Gobierno utiliza el régimen foral para ir contra la gente". "Se está utilizando para que Navarra sea una Comunidad del montón, una Comunidad más, quieren convertir a Navarra en una Comunidad de régimen común", ha añadido.

"En esta legislatura no ha habido políticas propias de Navarra, no ha habido liderazgo, hemos visto a un Gobierno que se ha callado ante lo que dice Madrid, que ha hecho un seguidismo de las políticas de Madrid, Chivite ha hecho lo que Sánchez ha querido", ha manifestado el líder regionalista, para agregar que "hemos visto a una presidenta ninguneada por Pedro Sánchez, a una Navarra ninguneada por los intereses de Sánchez y del PSOE".

Esparza ha indicado que "PNV y Bildu han negociado competencias, algo que está encomendado a una negociación entre gobiernos". "A cambio de Presupuestos, se trasladan competencias a Navarra", ha censurado y ha añadido que es "una falta de respeto absoluto al régimen foral". "Ante ello, Chivite se ha callado, decide Pedro Sánchez y necesitaba a PNV y Bildu para aprobar los Presupuestos", ha comentado para añadir que "en el reparto de fondos, Navarra se tuvo que contentar con el 1% cuando nuestra población representa el 1,4 y lo que aporta al PIB es del 1,6%, hemos perdido entre 64 y 96 millones porque María Chivite es incapaz de discutirle nada a Pedro Sánchez".

Se ha referido el líder de UPN al programa Marco Autonómico del PSOE, "donde el PSOE propone que todos los ciudadanos tengan el mismo trato fiscal en todas las CCAA y Chivite es incapaz de decir nada". "¿El PSOE no sabe que Navarra tiene régimen foral, que Navarra es una Comunidad diferenciada, que tiene capacidad para definir la capacidad fiscal? O no se han enterado o también lo quieren liquidar". "El PSOE mete a Navarra en el mismo saco que el resto de CCAA, sin respetar el régimen foral; y nadie ha rechistado, todo el mundo se ha callado", ha censurado.

Además, ha criticado el "silencio gravísimo" del PSN "ante la estrategia del PSOE para fortalecer la planta Martorell y debilitar la de Volkswagen en Landaben". "El PSOE tiene la Presidencia del Gobierno gracias a los partidos catalanes, Pedro Sánchez visitó Martorell, que parece que tiene gran futuro, y nos parece bien, pero no nos parece bien que lo tenga a costa del empleo de Landaben". "Han decidido que las decisiones fundamentales sean en Martorell; y con la planta de baterías, han decidido que el Grupo VW invierta en Martorell y no en Landaben", ha apuntado.

A su juicio, "no es justo porque Landaben es una planta que demuestra su viabilidad y competitividad". "En el último año Volkswagen Navarra ganó 87 millones y Martorell perdió 37, Martorell se apropia del resultado y dice que ha ganado 50 millones y les dan a los trabajadores de Martorell 1.500 euros de prima y a los de Landaben cero", ha señalado.

Javier Esparza ha defendido que la planta de baterías es "estratégica". "En Martorell va a invertir el Grupo VW y aquí están diciendo que no tienen financiación. Si invierte un tercero, los costos de cada vehículo que se fabrique en Landaben se incrementa entre 300 y 400 euros, por tanto cuando haya que adjudicar dónde se hacen coches, Landaben parte con esa penalización de 400 euros; no vamos a poder competir con Martorell", ha expuesto, para afirmar que "si esto termina ocurriendo, la planta de Landaben no va a poder competir con Martorell".

Según ha dicho, "el Gobierno foral tendrá que explicar por qué tenemos que gastar 40 millones en sacar la vía de Landaben si la planta de baterías va a ir fuera de Landaben". "El Gobierno de Navarra, en contra de la posición del comité, en lugar de intentar convencer a la empresa para que invierta dentro de la planta, está buscando localizaciones fuera de la planta para facilitar que la planta de baterías la haga un tercero fuera de la planta", ha indicado, para señalar que "es un escándalo que el Gobierno ofrezca a VW la Ciudad del Transporte para que instalen allí la planta de baterías, el Gobierno se está convirtiendo en cómplice del debilitamiento de VW".

Esparza ha pedido la comparecencia de María Chivite en el Parlamento para que explique "por qué ayuda al Grupo en lugar de ir de la mano del comité". Y ha exigido al Ejecutivo foral que "se ponga de inmediato a las órdenes del comité de empresa, de los que saben lo que está pasando, de los que más quieren que esta planta siga adelante". "Ya está bien de ningunearlos y de trabajar a la contra", ha reprochado, para indicado que "si el Gobierno tiene que buscar financiación y que el Grupo invierta dentro de Landaben, para eso están los gobiernos".

Así, Esparza ha defendido "otra manera de hacer política" y ha señalado que "Navarra necesita un cambio de Gobierno inmediato". Según ha dicho, "si UPN está en el Gobierno, vamos a sentarnos con el Grupo Volkswagen para que la planta de baterías esté dentro en la planta de Landaben, para que la inversión la acometa el Grupo, queremos el mismo trato que Martorell". Y ha vuelto a exigir a Chivite que "se ponga a trabajar de inmediato con el comité de empresa, que paralice el ofrecimiento para que la planta de baterías se instale en la Ciudad del Transporte". "Estamos a tiempo, la mano de UPN para ir en esta línea", ha dicho.

Esparza ha insistido en que "no vale con que la inversión no salga de Navarra, el comité está diciendo que hay que invertir dentro de Landaben". "Algo habrá que hacer", ha apuntado, para calificar que "error histórico" ofrecer la Ciudad del Transporte, "nos penaliza para los próximos años". "Es una torpeza absoluta; habrá que preguntar por qué la empresa invierte en Martorell y no en Landaben", ha dicho, para pedir que aclaren "si hay apuesta y si no que digan que no hay apuesta".

TUIT NUEVAS GENERACIONES

En otro orden de cosas, Esparza ha señalado, sobre el tuit de NNGG Navarra con un meme sobre pactos en Navarra en el que Sánchez pregunta a Bakartxo Ruiz si suman al líder de UPN, que "se retratan solos". "Tenemos dos compañeros asesinados por ETA, parece mentira", ha dicho.

Según ha añadido, "parece mentira que gente que ha estado en UPN y ahora está en el PP no diga nada". "Se puede discrepar, ver las cosas de forma diferente pero no se me ocurriría poner una foto de un dirigente del PP con Arnaldo Otegi", ha concluido.