Esparza dice que Sayas y Adanero "han debilitado a UPN" y "no pueden seguir" en el partido si no entregan su acta

PAMPLONA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha considerado que Sergio Sayas y Carlos García Adanero "han debilitado a UPN" tras votar 'no' a la convalidación de la reforma laboral, contraviniendo las directrices de la dirección, y ha opinado que "no pueden seguir" en el partido si no entregan sus actas de diputados.

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios al finalizar el Consejo Político de UPN, donde se ha ratificado con el 80,62% de los votos favorables el acuerdo adoptado ayer viernes por el Comité Ejecutivo por el que se pedía a Sayas y Adanero la entrega de sus actas de diputados en el Congreso o, de lo contrario, se iniciaría el procedimiento para su expulsión del partido.

Esparza ha afirmado que la reunión se ha desarrollado "con normalidad, con un debate profundo" y ha agradecido "el apoyo del Consejo Político que ha ratificado la posición de la dirección". Y ha trasladado un mensaje a la ciudadanía navarra de que "vamos a seguir trabajando por esta comunidad, que vamos a poner lo mejor de nosotros mismos y que, sin duda, UPN va a seguir siendo la primera fuerza en Navarra".

Javier Esparza ha resaltado que "los órganos del partido han hablado con contundencia desde un punto de vista político". "Lo que se ha hecho es exigir que entreguen su acta de diputado y si no obviamente creemos que no pueden seguir en UPN".

Frente a las declaraciones de Adanero y Sayas que defienden que no dijeron que votarían a favor de la reforma laboral, el presidente de UPN ha afirmado que "hay declaraciones publicadas de esos días" en las que ambos diputados mostraban su disconformidad pero aseguraban que iban a "acatar la disciplina de voto". "Que es justo lo que no hacen a las seis y media de la tarde engañándonos a todos", ha reprochado. "Evidentemente, tanto en público como en privado, se nos dijo que se iba a respetar la disciplina de voto y finalmente no se hizo", ha remarcado Esparza.

En este sentido, ha explicado que el miércoles por la tarde "comunicamos a través de la secretaria general, que es la número dos de UPN, es un cargo tremendamente relevante, cuál era la posición" a los dos diputados. Desde entonces y hasta el momento de la votación "hay alguna otra comunicación con la secretaria general, a mi no me llaman y yo no llamo porque nunca pensé que podrían saltarse la disciplina de voto", ha apuntado.

Javier Esparza ha criticado que "con la decisión que han tomado han debilitado a UPN, porque UPN es un partido que tiene palabra, podremos acertar o equivocarnos, pero tenemos palabra, y si tomamos una decisión, se cumple". "Eso es lo que ha quedado en entredicho", ha lamentado el regionalista, que ha considerado que con la decisión del Consejo Político se "vuelve a la normalidad, UPN sigue siendo una fuerza que va a cumplir con la palabra dada".

Preguntado por los periodistas si el PP era consciente del cambio en el sentido del voto de Sayas y Adanero, Esparza ha explicado que ha hablado con el presidente de los 'populares', Pablo Casado, "y me ha dicho que el PP no ha participado" en esta decisión y que "no tengo por qué no creer a Pablo Casado".