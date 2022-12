Esparza dice que UPN "no es el monaguillo del PP" y se reivindica como "única alternativa" al actual Gobierno

Afirma que "cada día hay más socialistas que no quieren los acuerdos con EH Bildu" y que "se sienten engañados"

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha afirmado este miércoles que "si alguien cree en este país que UPN es el monaguillo del Partido Popular, esto no va así", y ha reivindicado que la formación regionalista toma sus propias decisiones "en esta tierra" y es la "única alternativa" al actual Gobierno foral.

Esparza, que ha participado este miércoles en el Foro Ser Navarra, ha considerado que "cada día hay más socialistas que no quieren los acuerdos con EH Bildu" y que "se sienten engañados", y ha defendido que "UPN es la alternativa real para gobernar desde la moderación, desde el sentido común, desde la eficacia, con un proyecto atractivo para miles de navarros porque va a ser transversal, porque va a ser sincero y honesto con los ciudadanos". "Podemos mirar a los ojos de los ciudadanos porque saben que no les hemos engañado. Vamos a liderar esta tierra sin ataduras a nadie, con políticas propias para esta Comunidad que ayuden a los navarros. Ha llegado la hora de que gobierne Navarra quien gana las elecciones", ha afirmado Esparza.

Al encuentro han asistido el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde; el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti; el alcalde de Pamplona, Enrique Maya; el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero; el expresidente del Gobierno de Navarra y de UPN Miguel Sanz; el coordinador de Ciudadanos en Navarra, Carlos Pérez-Nievas; el portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, Ramón Alzórriz; o la portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos.

También han asistido el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Joaquín Galve; el rector de la Universidad Pública de Navarra, Ramón Gonzalo; o el secretario general de UGT de Navarra, Jesús Santos.

No han asistido, sin embargo, representantes del Partido Popular, en la semana en la que el Comité Ejecutivo de UPN ha propuesto a su Consejo Político ir con sus siglas a las próximas elecciones forales y municipales.

Javier Esparza ha defendido la decisión de UPN, insistiendo en que, con los datos que tienen, sumarán más votos yendo por separado y ha afirmado que "se que equivoca quien piense que el enemigo es UPN, hay un objetivo que tiene que ser único y es que Navarra no puede seguir dependiendo de EH Bildu, eso nos lleva al abismo".

Sobre el proceso de ruptura de Navarra Suma, Javier Esparza ha explicado que mantuvo una primera reunión con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a finales de julio. "Quedamos que a principios de septiembre íbamos a hacer un análisis de cuál era la situación, íbamos a hacer un análisis a través de una encuesta, íbamos a designar a dos personas de cada formación política. Y a mediados de agosto, Miguel Tellado, del PP nacional, anunció en una entrevista en un medio de comunicación que el PP se iba a presentar solo en Navarra".

Esparza ha afirmado que "si alguien cree en este país que UPN es el monaguillo del PP, esto no va así" y ha asegurado que UPN toma sus propias decisiones "en esta tierra".

Sobre la advertencia del PP de que si UPN va en solitario a las forales, tampoco habrá acuerdo para las generales, Esparza ha considerado que "quien pierde" con ese planteamiento es el PP, pero ha señalado al mismo tiempo que esa reacción es más "propia del momento". "Las generales están muy lejos, nuestro candidato a presidente de Gobierno es Feijóo, va a contar con el apoyo de UPN, queremos un cambio de Gobierno, de presidente, pero si no quieren el apoyo de UPN que nos lo diga", ha dicho.

Además, el presidente de UPN ha afirmado que él no quiere pactar "con el socialismo que sigue blanqueando a EH Bildu", pero se ha mostrado dispuesto a hacerlo con un Partido Socialista que "deje esas políticas". En todo caso, ha dicho que quiere "liderar esta Comunidad en solitario" y ha dicho que en 2023 va a ser presidente.

Esparza ha señalado que "Chivite quiere volver a ser presidenta de cualquier manera, si tiene que hacer alcalde en Pamplona a Asiron -Bildu-, lo hará, quiere ser presidenta a cualquier precio, pero ni María Chivite ni el PSN deciden, harán lo que le digan que tiene que hacer desde Madrid".

Javier Esparza ha considerado que "cada vez hay más votantes socialistas que se sienten engañados por sus líderes, porque da lo mismo Sánchez que Chivite y Chivite que Sánchez, gobiernan España y Navarra contra natura". "Gobernar contra natura es gobernar con EH Bildu, con quien quiere la desaparición de Navarra y la ruptura de España, contra las principios que siempre había defendido el socialismo en Navarra y en este país", ha subrayado.

Esparza ha manifestado que por eso "cada día hay más socialistas que no quieren los acuerdos con EH Bildu, socialistas que conservan principios y se avergüenzan de lo que están haciendo sus dirigentes, y ven que lejos de frenar esta deriva se toman decisiones que no tienen ninguna explicación, más allá de mantenerse en el poder". "El único objetivo es mantenerse en el poder a cualquier precio, da igual lo que tengan que ceder, lo importante es mantenerse en el sillón", ha criticado.

Así, el presidente de UPN ha considerado que hay "votantes del PSN y del PSOE que no comparten que Sánchez, después de decir que no va a pactar con Bildu, pacte con Bildu, o que se elimine el delito de sedición y que se pacte modificar el delito de malversación".

Javier Esparza ha afirmado que "son mayoría los votantes socialistas que no quieren gobernar con Bildu y que el PSN ceda el Ayuntamiento de Pamplona a Bildu, y que observan atónitos que se haya pactado con Bildu la fecha del traspaso de Tráfico, no por la transferencia, sino por lo que significa de humillación a la Guardia Civil".

"El PSN está atado a EH Bildu. El PSN ha renunciado a lo que siempre había defendido y yo reivindico una manera diferente de hacer política, que anteponga el bien común por encima del poder a cualquier precio, donde la palabra tenga valor, donde haya principios, valores, donde se cumplan los programas electorales y no se engañe a los ciudadanos", ha afirmado.

Javier Esparza ha defendido que "esta legislatura hemos tendido la mano sinceramente a Chivite, le ofrecí aprobar los Presupuestos Generales de Navarra para 2021, dándole estabilidad hasta final de legislatura, con una única condición, que rompiera el pacto con EH Bildu, por una cuestión de dignidad ética y que las políticas radicales de EH Bildu, tan dañinas para Navarra, no siguieran estando presentes". "Lo he planteado cada vez que me han llamado para hablar de Presupuestos, pero María Chivite siempre ha dicho que no, ha preferido continuar de la mano de EH Bildu. Toma esa decisión porque sabe que si hubiera aceptado esa propuesta, Bildu no la iba a apoyar después de las elecciones de 2023. Chivite no está pensando en lo que es mejor para Navarra, está pensando en seguir gobernando a partir de 2023 de la mano de EH Bildu", ha afirmado.

A continuación, el presidente de UPN ha advertido de que "dar las manos de la gobernabilidad a EH Bildu es perjudicial para Navarra". "Hoy en Navarra pagamos más impuestos pero recibimos peores servicios públicos, Navarra ya no es líder en muchos ámbitos en los que lo fue, hay otras comunidades que lo están haciendo mejor que Navarra, Navarra ya no es envidiada como lo era antes. Bildu lo contamina todo, está contaminado esta tierra", ha asegurado.